Der Hochzeits-Countdown läuft Harry und Meghan werden Herzog und Herzogin von Sussex

Das Wetter in Windsor meint es gut mit dem Brautpaar und seinen Gästen: Strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel, 21 Grad sollen es später werden. Bis zu 100.000 Besucher werden erwartet, die am Mittag Prinz Harry und seiner dann Angetrauten Meghan Markle bei ihrer halbstündigen Kutschfahrt durch die Kleinstadt zujubeln wollen; viele haben in der vergangenen Nacht bereits dort campiert, um sich die besten Plätze zu sichern.

Trauung mit modernem Twist

Königin Elisabeth II. verleiht dem Paar anlässlich seiner Hochzeit heute den Titel Herzog und Herzogin von Sussex. Prinz Charles wird die Braut das letzte Stück durch die St. Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor zum Altar führen, nachdem Markles Vater aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Der Traugottesdienst wird neben traditionellen auch moderne Elemente haben, so wird ein Gospel-Chor "Stand by me" von Ben E. King singen. Eine Schwester von Prinz Harrys verstorbener Mutter Diana wird aus dem Alten Testament lesen. Trauzeuge wird Bruder William, dessen Nachwuchs Prinz George und Prinzessin Charlotte zu den Blumenkindern gehören. Beim Ehegelübde wird Meghan die Formel, ihrem Ehemann "zu gehorchen", weglassen – und sie will beim Empfang der Queen eine Rede halten, was als ungewöhnlich gilt.

Alles ganz entspannt

600 Gäste nehmen an der offiziellen Feier teil; darüber hinaus hat das Paar 1.200 Menschen, die sich für wohltätige Zwecke engagieren, zu einem Picknick auf dem Gelände von Schloss Windsor eingeladen. Ein Großaufgebot der Polizei sichert die Feierlichkeiten ab. Die vergangene Nacht haben Harry und Meghan in getrennten Hotels in der Nähe von Windsor verbracht. Der Bräutigam sprach gestern Abend kurz mit den wartenden Königshaus-Fans – und sagte dabei, er fühle sich entspannt.

Die Hochzeit gibt es hier im umkommentierten Live-Stream.