Hans-Eckhard Sommer Bayerischer Jurist soll neuer Bamf-Chef werden

Nach der Entlassung von Bamf-Chefin Jutta Cordt wegen der Bremer Asylaffäre steht ein Nachfolger fest. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, soll Hans-Eckhard Sommer aus dem bayerischen Innenministerium künftig das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) leiten. Sommer leitete in München bislang das Fachreferat für Ausländerrecht.

Das Bundesinnenministerium hatte am Freitagabend überraschend darüber informiert, dass Behördenleiterin Jutta Cordt von ihren Aufgaben entbunden wird. Sie hatte das Amt erst Anfang 2017 übernommen.

Umbau des Bamf

Die Neubesetzung ist Teil eines Umbaus des Bundesamts, den Innenminister Horst Seehofer (CSU) vorantreiben will. Das Bamf war massiv in die Kritik geraten, als bekannt wurde, dass die Bremer Außenstelle womöglich 1.200 Menschen Asyl ohne die nötige Rechtsgrundlage gewährt hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Auch Klagen über organisatorische Mängel häuften sich.

Bamf-Personalrat zufrieden

Der Vorsitzende des Bamf-Gesamtpersonalrats, Rudolf Scheinost, sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass Sommer "gute Voraussetzungen" mitbringe. Dieser habe sehr gute Erfahrungen auf den Gebieten Verwaltung, Jura und Asyl.

Der neue Bamf-Chef steht vor einer Herkulesaufgabe: Er muss die Affäre in der Bremer Außenstelle aufklären und zeitgleich auch die Behörde reformieren. Zudem muss er die neuen Einheiten der Behörde in den von Seehofer geplanten Ankerzentren aufbauen. Nicht zuletzt wird Sommer auch Ruhe in die Belegschaft bringen müssen und die Beschäftigten bei den anstehenden Reformen mitnehmen.

Klima im Bamf vergiftet

Das Klima in der Behörde war zuletzt regelrecht vergiftet. Viele Beschäftigte waren erleichtert, als die bisherige Präsidentin Jutta Cordt entlassen wurde, heißt es aus Mitarbeiterkreisen. Wiederholt hatte der Personalrat über Druck auf die Bamf-Mitarbeiter, überzogene Zahlenvorgaben und mangelnde Qualität bei den Asylverfahren geklagt.