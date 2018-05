Umsatzprognose erhöht Grund zum Feiern am Tag der Deutschen Bauindustrie

Am Tag der Deutschen Bauindustrie gibt es allen Grund zum Feiern. So hat ihr Branchenverband seine Umsatzprognose um sechs Prozent angehoben. Alle Sparten vom Hochbau bis zum Tiefbau liegen dabei deutlich im Plus. Auf den ersten Blick ist also alles bestens, doch in vieler Hinsicht wird immer noch zu wenig gebaut.