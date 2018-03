Landtagswahl 2018 Grüne stellen Entwurf für Wahlprogramm vor

Das Ziel der Grünen ist klar: Sie wollen in Bayern mitregieren. Im Entwurf für ihr Wahlprogramm legen sie den Fokus auf ihre Kernthemen wie den Umwelt- und Klimaschutz sowie auf mehr Chancengerechtigkeit.

Statt wie sonst auf mehr als 150 Seiten haben die Grünen ihre Ziele diesmal auf 40 Seiten zusammengefasst. Der Slogan lautet: "Mit uns die Zukunft" Einen Schwerpunkt setzen die bayerischen Grünen dabei auf den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen: sauberes Wasser, sauberer Boden, saubere Luft. Bis 2030 soll der Einsatz von Pestiziden und Mineraldüngern in der Landwirtschaft halbiert werden.

Mehr Kitaplätze und Mobilitätsgarantie

Auch Chancengerechtigkeit steht im Programm: Dafür wollen die Grünen mehr Betreuungsplätze in den Kitas und längere Öffnungszeiten - am besten mindestens bis 20 Uhr. Für mehr Lebensqualität auf dem Land soll eine Mobilitätsgarantie sorgen. Und von fünf Uhr früh bis Mitternacht sollten Bus und Bahn mindestens stündlich fahren, so der Spitzenkandidat der Grünen Ludwig Hartmann.

Seit Jahren blieben viele wichtige Vorhaben liegen – und das trotz großer Steuereinnahmen, kritisiert Hartmann die aktuelle Staatsregierung.