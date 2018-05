Am Brandenburger Tor AfD demonstriert in Berlin - und Tausende dagegen

Die Partei Alternative für Deutschland hat für heute Mittag in Berlin zu einer Demonstration am Brandenburger Tor aufgerufen. Die AfD rechnet mit einigen Tausend Teilnehmern an der Demonstration unter dem Motto "Zukunft Deutschland“. Zugleich wollen Tausende Menschen dagegen protestieren.