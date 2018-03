Viele Neu-Infizierte Grippewelle hat Bayern weiterhin fest im Griff

Die Grippewelle in Bayern will dieses Jahr kein Ende nehmen. Allein diese Woche wurden 4.559 Neu-Infektionen gemeldet. Das stellt Kliniken und Ärzte vor große Herausforderungen. Auch für die Schulen wird die Situation problematisch.

Normalerweise geht die Grippesaison um diese Zeit langsam zu Ende. Nicht so in diesem Jahr: Die Grippewelle hält sich hartnäckig. Die Neu-Infektionszahlen sind immer noch hoch. Allein in der aktuellen Meldewoche haben sich 4.559 Menschen in Bayern mit dem Influenza-Virus neu angesteckt. Insgesamt hat das Landesamt für Gesundheit in der aktuellen Saison bereits rund 22.000 Influenzafälle in Bayern registriert. Im Vorjahr waren es zu dieser Zeit nur knapp 16.000.

Ausnahmezustand bei Kliniken und Ärzten

Diese hohe Rate an Neuinfektionen stellt die bayerischen Kliniken vor eine große Herausforderung. Am stärksten betroffen sind die Bezirke Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz. Teilweise können die Krankenhäuser keine neuen Patienten mehr annehmen, nur für Notfälle werden noch Restkapazitäten vorgehalten.

Auch bei den niedergelassenen Ärzten herrscht in den Praxen Ausnahmezustand. Wegen des großen Patientenandrangs müssen vielerorts die Sprechzeiten verlängert werden. Doktor Oliver Abbushi, Sprecher des Hausärzteverbandes München.

"Unsere Mitarbeiter sind wirklich am ächzen. Wir wissen teilweise nicht mehr, wo wir die Leute ins Wartezimmer hinsetzen sollen. Es ist eine sehr schwierige Situation, ich hab sowas lange lange nicht erlebt. Eine Krisensituation auf ganzer Linie, und die überträgt sich auch in Richtung Krankenhäsuer, ganz klar. Es ist hier überall ein bisschen Improvisation gefragt momentan." Oliver Abbushi, Hausärzteverband München

Schwangere Lehrkräfte werden beurlaubt

Zur Vorbeugung stellt das bayerische Kultusministerium ab sofort und bis zu den Osterferien schwangere Lehrkräfte von der Unterrichtstätigkeit frei. Wie das Ministerium mitteilt, soll damit das Ansteckungsrisiko für Lehrerinnen mit ungeborenen Kindern gesenkt werden. Wie viele Lehrerinnen von der Maßnahme betroffen sind, ist unklar.

Auch schwangere Schülerinnen sollen daheim bleiben

Das Ministerium beziehe sich bei seiner Entscheidung auf arbeitsmedizinische Empfehlungen für die Schulen in Bayern und auf den Verlauf der Influenzafälle, heißt es weiter. Entsprechendes gelte für schwangere Verwaltungsangestellte. Auch schwangere Schülerinnen sollten bis zum Beginn der Osterferien den Unterricht nicht mehr besuchen.

Andere Lehrer können zur Mehrarbeit verpflichtet werden

Zur Unterrichtsversorgung werde auf „vorgesehene Instrumente und schulhausinterne Maßnahmen“ zurückgegriffen. Auch Förderlehrkräfte sollen für diesen Zeitraum verstärkt für den Unterricht in der Klasse herangezogen werden. Zeitlich befristet könne auch Mehrarbeit angeordnet werden.

Besser geschützt durch strenge Hygiene

Mediziner raten momentan verstärkt auf Hygieneregeln zu achten. Dazu gehört, sich mehrfach täglich die Hände zu waschen, die Türklinken im Haushalt zu desinfizieren und nach Möglichkeit den Kontakt mit erkrankten Personen zu meiden.