Quartalsbericht Gewinnrückgang bei BMW

Unter dem Strich sank der Überschuss von BMW im zweiten Quartal um sechs Prozent auf unter 2,1 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Gewinnrückgang in diesem Umfang gerechnet. Allerdings fiel das Ergebnis in der zentralen Autosparte deutlich geringer aus als erwartet. Die Kosten für Forschung und Entwicklung sind stark gestiegen, dazu kommen höhere Rohstoffpreise und negative Wechselkurseffekte. BMW zufolge hat dies das Ergebnis vor Zinsen und Steuern in Höhe eines niedrigen bis mittleren Millionen-Betrags belastet, während der Umsatz bei 22,2 Milliarden Euro stagnierte.

BMW bestätigt Jahresprognose

Trotz des Gewinnrückgangs im abgelaufenen Quartal und des drohenden Handelskrieges sieht sich BMW auf Kurs. Die Geschäftsführung hat ihre Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Sie setzt unter anderem auf die zahlreichen neuen Modelle, die derzeit auf den Markt kommen, und auf eine weltweit nach wie vor steigende Nachfrage nach Autos. Die Umstellung der BMW Modelle auf das neue Testverfahren WLTP verlaufe zudem planmäßig und sei größtenteils abgeschlossen, heißt es. Die Lieferzeit betrage die üblichen drei Monate, meinte Konzernchef Harald Krüger. Er sieht in der Tatsache, dass Wettbewerber längere Lieferzeiten haben, durchaus Chancen für BMW, vor allem im zweiten Halbjahr. Der Konzern sei das Thema frühzeitig angegangen und habe sich Prüfstandkapazitäten gesichert.

Wie der Vorstand aber auch hervorhebt, gibt es auf der anderen Seite hohe Vorleistungen für Zukunftstechnologien, steigende Personalkosten und einen hohen Wettbewerbsdruck. Nach außen hin bleibt man gelassen.

„Wir sehen herausfordernde Rahmenbedingungen immer als Chance, unsere Wettbewerbsvorteile auszuspielen. Klare Fokussierung und hohe Flexibilität sind unsere Antworten auf ein Umfeld voller dynamischer Veränderungen.“ BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter

Das Unternehmen plant für das Gesamtjahr bei den Auslieferungen und bei dem Umsatz im Automobilbereich leichte Zuwächse. Das Ergebnis vor Steuern soll das Vorjahresniveau erreichen. Damals waren es 10,7 Milliarden Euro.