Wegweisendes Urteil Gentechnik oder nicht? EuGH entscheidet über Gen-Schere Crispr/Cas9

"Indem ich zum Beispiel Basen entferne. Wenn ich das relativ weit vorne in der Gensequenz mache, ist alles, was nach der Veränderung abgelesen wird, Unsinn, wir nennen das Nonsense-Mutation, oder die Information für eine Aminosäure wird umgewandelt in die Information für einen Stopp der Ablesung des Gens und damit wird also dann die Information dieses Gens nicht mehr übersetzt."