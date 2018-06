"bodies in urban spaces": Geniale Körperkunst in Fürth

Street Art auf höchstem Niveau wurde am Freitag und Samstag in Fürth geboten. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums veranstaltete die Stadt eine Führung der besonderen Art. Zahlreiche Teilnehmer folgten eine Stunde lang den "bodies in urban spaces", hinter dem der österreichische Künstler Willi Dorner steckt.

70 Künstler, Artisten und Tänzer aus Europa haben sich auf das Castingangebot beworben, 20 wurden für Dorners "bodies in urban spaces" in Fürth angenommen. Es ist eine besondere Herausforderung, aber auch eine außergewöhnliche Art von Projekt, bei denen die Künstler am Freitag und Samstag teilnehmen konnten. Veranstalter der besonderer Körperkunst ist das Kulturamt Fürth anlässlich des 200. Jubiläums der Stadt.

Aufwärmen, Verstecken, Auftreten

Entfernt erinnert das Kunstprojekt an die Blue-Man-Group-Auftritte: In knalligen Farben treten die Tänzer und Artisten an, alle mit Kapuzen über dem Kopf, um anonym zu wirken, und sie vollbringen eine ganz eigene Art von Körperkunst. Um 11 Uhr begann auch am Samstag ihre Arbeit im Fürther Stadttheater.

Aufwärmen steht am Anfang auf dem Tagesprogramm, warm machen für die anstrengende Stunde, die ihnen bevorsteht. Um 12 Uhr geht die Tour los. Draußen versammeln sich schon zahlreiche Menschen, warten, dass die Tour durch Fürth endlich losgeht. Damit der Überraschungseffekt größer ist, verstecken sich die Körperkünstler eine Viertelstunde vorher in Gebüschen, hinter Säulen und Gebäuden.

Körperskulpturen: mal was ganz anderes

Vorab wurde eine Route in Absprache mit dem Wiener Künstler Willi Dorner festgelegt, ein choreographischer Parcour. Eine Stunde lange bewegen sich die interessierten Zuschauer durch die Stadt, ihnen voraus sind die Performer geeilt, um sich als Kunstwerk zu arrangieren und zu platzieren. Sie verschränken sich ineinander, lehnen an Hauswänden, stapeln sich in Türeingängen, stehen Kopf. Sie eröffnen kuriose Perspektiven. Jeweils nur für wenige Minuten erstarren die "bodies in urban spaces" an öffentlichen Plätzen und das in ziemlich unbequemen Posen, und geben so dem mitwandernden Betrachter einen neuen Blick auf Architektur oder Touristenspots. In Fürth wurde jedoch die Route absichtlich anders gelegt, denn die Stadt will Orte zeigen, die sonst nicht von vielen besucht werden.

Seit 2007 wurde Willi Dorners Kunstprojekt "bodies in urban spaces" in über 90 Städten der Welt zu spannenden Sparziergängen. Fürth hat sich am Freitag und Samstag in die Reihe der Weltstädte Paris, Brüssel, Austin, London, Victoria und Jerusalem eingereiht, in denen Willi Dorner bereits seine Stadtperformance gezeigt hat. Nach der Kleeblattstadt folgt jetzt Den Bosch in den Niederlanden.

Will Dorner - der Künstler

Der österreichische Künstler Willi Dorner und zwei Artisten

Der Österreicher ist Künstler und Choreograph, und im Vordergrund seiner Kunst steht ein neues Stadterlebnis. Es geht um unerwartete Begegnungen mit scheinbar vertrauten Plätzen. Er arrangiert die international erfolgreiche Performance "bodies in urban spaces“, die überall auf der Welt auf eine überwältigende Resonanz stößt. Auch seine ähnlichen Projekte, wie "urbandrifting" oder "set in motion", choreographieren Möbel und Menschen oder Performer und Infrastruktur miteinander.