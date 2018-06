Asylplan Bayern Gemischtes Echo aus den Regionen auf geplante Ankerzentren

Die beiden ostbayerischen Transitzentren in Deggendorf und Regensburg werden in sogenannte Ankerzentren umgewandelt. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gestern angekündigt. In der Region stößt die Initiative der Staatsregierung auf unterschiedliche Reaktionen. Kritische Worte findet Regensburgs amtierende Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD).

"Es ist problematisch, Menschen ohne Perspektive, Beschäftigung und Tagesstruktur auf engem Raum über lange Zeit unterzubringen." Gertrud Maltz-Schwarzfischer

Man werde mit der zuständigen Regierung der Oberpfalz sprechen, um eine möglichst gute Situation für die Menschen vor Ort zu schaffen, kündigte sie an. Dem Vorschlag der Staatsregierung, Flüchtlinge in der gemeinnützigen Arbeit einzusetzen, steht die SPD-Politikerin dagegen aufgeschlossen gegenüber. Neben einer menschenwürdigen Unterbringung, sei auch Beschäftigung wichtig.

In Regensburg sollen das bereits bestehende Transitzentrum und die Erstaufnahmeeinrichtung zum Ankerzentrum zusammengelegt werden. Das sieht der Asylplan der Staatsregierung vor.

Landrat Bernreiter erwartet keine großen Änderungen

Keine großen Änderungen erwartet dagegen der Deggendorfer Landrat und Präsident des Bayerischen Landkreistages Christian Bernreiter (CSU). Das bisherige Transitzentrum erfülle bereits heute fast alle Anforderungen.

"Wir haben in Bayern bereits die Ankerzentren, wir wechseln das Türschild aus." Christian Bernreiter

Bernreiter betonte, in Deggendorf würde lediglich eine zusätzliche Außenstelle des Verwaltungsgerichts eingerichtet. Alle anderen Behörden, etwa das Bundesamt für Migration (BAMF), seien bereits vor Ort.

Transitzentrum Deggendorf sorgt immer wieder für Schlagzeilen

Das im Juli 2017 gegründete Transitzentrum in Deggendorf sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Erst Montag musste in Deggendorf der Bahnverkehr eingestellt werden wegen eines Polizeieinsatzes im Zusammenhang mit einer Abschiebung im Transitzentrum. Helferkreise kritisieren die Art der Unterbringung in Deggendorf seit langem. Im Dezember letzten Jahres waren in Deggendorf mehr als 200 Asylbewerber aus Sierra Leone in den Hungerstreik getreten, der Grund war die versuchte Abschiebung eines Landsmannes. Zuletzt hatten Berichte über einen in Deggendorf tätigen Mediziner bundesweit für Aufsehen gesorgt. Der Mann will keine Flüchtlinge mehr behandeln, weil er das Auftreten der Asylbewerber als frech und unangemessen empfindet.

Kritik aus Bamberg

Bei der Stadt Bamberg sieht man die Einrichtung der sogenannten Ankerzentren kritisch, zumal man de facto mit der AEO, also der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken, eigentlich bereits in weiten Teilen ein Ankerzentrum hat.

In einer Stellungnahme der Stadt Bamberg zu den Ankerzentren gegenüber dem BR heißt es unter anderen: "Die bisherigen Erfahrungen mit der AEO haben gezeigt, dass Massenunterkünfte den sozialen Frieden in der Stadt gefährden. Die Konflikte innerhalb und außerhalb eines solchen Zentrums belasten alle Akteure stark. Ein Ankerzentrum, bzw. eine Aufnahmeeinrichtung nach Bamberger Vorbild mag funktionale Vorteile haben, als Blaupause taugt es unserer Ansicht nach nicht."

Mahnende Worte aus Schweinfurt

Der Schweinfurter Landrat Florian Töpper betont, dass die geplante Einrichtung nicht wie andernorts zum Zentrum der Hoffnungslosigkeit werde. Die Lokalpolitik baue auf die Zusage der Staatsregierung, sich mit Nachdruck der Sicherheit und dem sozialen Frieden in und um die Einrichtung verpflichtet zu fühlen, heißt es von OB, Landrat und den beiden Bürgermeisten von Niederwerrn und Geldersheim.

Bedingungen aus Schwaben

Der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle besteht angesichts neuer Pläne für ein Ankerzentrum in Donauwörth darauf, dass die Erstaufnahmeeinrichtung in Donauwörth wie geplant Ende kommenden Jahres geschlossen wird. "Da bleibe ich knallhart", so Rößle zum BR. Der Schließungstermin sei immer wieder zugesagt worden, auch vom Innenministerium. "Am 31.12.2019 ist Schluss", so Rößle.

Er wolle abwarten, was Ministerpräsident Söder am Abend zu den Plänen sagen wird, die Erstaufnahmeeinrichtung in Donauwörth dem Bund als Standort für ein schwäbisches Ankerzentrum anzubieten: Söder ist auf dem Schützenfest in Daiting/Lkrs. Donau-Ries zu Gast.