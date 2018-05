Umgehung des Fahrverbots Deutsche kaufen Führerscheine in Tschechien

Führerscheinbetrug ist ein florierendes Geschäft in Tschechien. Für 3.000 Euro gibt es die Fahrerlaubnis zu kaufen - ohne schwierige Prüfung, ohne Umzug. Durch Bestechung und gefälschte Papiere. Vor kurzem hat die Polizei einen besonders kuriosen Fall aufgeklärt.

Manchmal kann eine Sprachbarriere auch eine große Hilfe sein. Wer weiß schon, was das tschechische Wort "řidičák" heißt? 60 Deutsche haben sich gerade einen "řidičák" gekauft - einen Führerschein. Und zwar mithilfe eines Übersetzers.

"Bei einem Führerscheintest haben wir einen Dolmetscher entdeckt, der den Deutschen die Antworten vorgesagt hat und ihnen so geholfen hat." Frantisek Horacek, tschechischer Polizist

Ermittlungen per versteckter Kamera

Das haben Frantisek Horacek und seine Kollegen von der Polizei in Usti nad Labem durch eine versteckte Kamera herausgefunden. Sie ermitteln gegen den Übersetzer und gegen drei weitere Verdächtige. Die haben als Vermittler gearbeitet, erklärt Zdenek Neusar vom tschechischen Verkehrsministerium.

"In der Praxis sieht das so aus: Es existiert eine Agentur, die für die deutschen Kunden komplett alles organisiert - inklusive der Aufenthaltsgenehmigung. Das macht es sehr schwierig, diese Fälle zu enthüllen." Zdenek Neusar, Sprecher des tschechischen Verkehrsministeriums

Zwei Reisen nach Tschechien genügen

Immer wieder gelingt das der Polizei aber doch: Vor allem in der Nähe der deutschen Grenze. Vor allem Deutsche fliegen auf. Sechs Monate müssten sie eigentlich in Tschechien leben, aber für rund 3.000 Euro sind auch gefälschte Aufenthaltspapiere inklusive. Und laut einschlägiger Werbung im Internet muss ein "Kunde" nur zwei Mal nach Tschechien reisen - für jeweils fünf Tage. Das ist deutlich angenehmer und billiger als der berühmt-berüchtigte "Idiotentest". Der ist laut Polizei Hauptgrund für die Führerschein-Touristen.

"Sie müssen zu Hause eine psychologische Untersuchung machen. Die meisten schaffen das nicht. Und dann haben sie manchmal zehn Jahre keine Fahrerlaubnis." Frantisek Horacek, tschechischer Polizist

Also doch lieber nach Tschechien. Allerdings werden Fahrschulen und Prüfer hier mittlerweile streng kontrolliert, heißt es im Verkehrsministerium.

"Nach unserer Erfahrung hat sich die Situation verbessert. Vor allem Dank der EU-Datenbank, wo es Angaben über Führerscheine gibt. Auch darüber, ob ein Autofahrer ein Fahrverbot hat oder nicht." Frantisek Horacek, tschechischer Polizist

Ein tschechischer Führerschein ist schnell wieder weg

Dann werden die Behörden schnell misstrauisch - die deutschen übrigens auch. Ein tschechischer EU-Führerschein ist schnell wieder weg, wenn es Zweifel an den Papieren gibt. Trotzdem lassen sich Betrüger immer neue Maschen einfallen. Gegen die in Usti will die Politik aktiv werden.

"In Zukunft planen wir, dass jeder Ausländer die Prüfung in seiner Sprache machen wird. Also auch auf Deutsch. Das wird nicht mehr nur Tschechisch sein." Zdenek Neusar, Sprecher des tschechischen Verkehrsministeriums

Da heißt es dann also: Adieu Übersetzer, adieu "řidičák"!