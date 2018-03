Ressort-Veränderungen wahrscheinlich Geheimsache Kabinettsumbildung

Bis in den späten Abend hinein soll der neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Staatskanzlei in München Gespräche geführt haben. Heute früh sollen diese Gespräche weitergehen. Noch sind keine Details an die Öffentlichkeit gedrungen, spätestens am Mittag in der CSU Fraktionssitzung dürfte klar sein, wer was wird unter Söder.

Von: Eva Lell