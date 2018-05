Polizei Gefesselt, gewürgt, geschlagen - Gewaltexzess gegen die Ehefrau in Kirchheim

Stundenlang soll ein 51 Jahre alter Mann in Kirchheim bei München seine Ehefrau gewalttätig attackiert haben. Wie die Münchner Polizei am Mittwoch mitteilte, fesselte er am vergangenen Samstag die 40-Jährige, schlug und würgte sie. Erst in den Mittagsstunden konnte die Frau sich zu einer Nachbarin retten, die sofort die Polizei rief.

Spezialkräfte der Polizei stürmen Wohnung

Spezialeinsatzkräfte stürmten die Wohnung und nahmen den Mann fest. Denn der 51-Jährige hatte gedroht, bei einem Eindringen der Polizei in die Wohnung von einer Schusswaffe Gebrauch zu machen und sich anschließend selbst zu richten. Weil der Mann vor seiner Festnahme Tabletten zu sich genommen hatte, wurde er zunächst in eine Klinik gebracht - wegen Verdacht auf eine Vergiftung.

Haftbefehl wegen Totschlags

Gegen den Tatverdächtigen erging am Pfingstmontag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Die Frau musste wegen ihrer Verletzungen in einer Klinik stationär behandelt werden. Die Hintergründe des Gewaltexzesses waren zunächst unklar. Lebensgefahr habe aber weder für ihn noch seine Frau bestanden, hieß es.