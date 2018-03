Aufnahmen "moralisch verwerflich" Gaffer fotografiert schwer verletzte Fußgängerin in Schwabach

Beim Überqueren einer Fußgängerampel wurde eine Frau in Schwabach angefahren. Während sich Rettungskräfte um die Verletzte kümmerten, fotografierte ein 30-jähriger Mann die am Boden liegende Frau. Darauf hingewiesen, zeigte er sich völlig uneinsichtig. Nun muss der Gaffer mit einem Strafverfahren rechnen.

Ein Mann hat im bayerischen Schwabach eine bei einem Autounfall schwer verletzte Fußgängerin fotografiert. Der 30-Jährige muss deswegen mit einem Strafverfahren rechnen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er habe mit den Aufnahmen den "höchstpersönlichen Lebensbereich" der Frau verletzt.

Gaffer zeigte sich "völlig uneinsichtig"

Während sich Rettungskräfte um die Verletzte kümmerten, fotografierte der Mann die am Boden liegende 52-Jährige aus etwa fünf Metern Entfernung. Als Beamte den Mann ansprachen, sei dieser sofort aggressiv geworden und habe sich "völlig uneinsichtig" gezeigt. "Das Anfertigen von derartigen Bildaufnahmen ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern stellt auch einen Straftatbestand dar", betonte die Polizei.

Der Unfall hatte sich am Dienstagabend ereignet. Ein 47 Jahre alter Autofahrer hatte die Frau beim Abbiegen übersehen, als diese in der Dunkelheit an einer Fußgängerampel die Straße überquerte.