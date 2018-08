Fünf Jahre nach Einführung Wieviel bringt der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz?

Fünf Jahre nach Einführung des Gesetzes fällt die Bilanz durchwachsen aus: Von 2008 bis 2012 haben sich die Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren in Bayern zwar verdoppelt. Seit 2013 geht der Ausbau von Krippenplätzen aber weniger voran.

"Haben in Bayern wirklich ein Kita-Angebot"

Gut 115 000 Krippenplätze waren es 2013 in Bayern, 2017 waren es 128 000 Krippenplätze, also eine Steigerung um gut 10 Prozent. Bayerns Familienministerin Kerstin Schreyer ist mit dem Kita-Ausbau in Bayern dennoch sehr zufrieden: "Denke, dass wir sehr froh sein können, dass wir in Bayern wirklich ein Kita-Angebot haben. Die Kommunen haben immer so ausgebaut, dass wir flächendeckend sehr zufrieden sein können mit dem Ausbau. In München ist es noch ein wenig schwierig, aber in allen anderen Regionen können wir sehr zufrieden sein."

Problemfall München: Hier fehlt es an Personal

Die Probleme beim Kita-Ausbau in München sind bekannt. Bis 2030 will die Stadt 8500 neue Krippenplätze schaffen. In Münchens Kitas fehlt es aber vor allem an Personal: Geschätzt 600 Erzieher könnten sofort eingestellt werden. Die Landeshauptstadt zahlt deswegen schon jetzt eine Arbeitsmarktzulage von 200 Euro.