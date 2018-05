Diesel-Fahrverbote Fronten zu Einfahrtsverboten von Diesel-Fahrzeugen verhärten sich

Heute tritt in Hamburg das bundesweit erste Einfahrtsverbot für Dieselfahrzeuge in Kraft. Einige Straßenzüge der Hansestadt bleiben ab jetzt für ältere Diesel und LKW gesperrt. Damit erhöht sich der Druck auf Bayern. Denn auch in München werden die Grenzwerte für Luftreinhaltung regelmäßig überschritten.

Von: Mathias Flasskamp