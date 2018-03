Reaktionen auf plötzliche Todesnachricht Geschockte Freunde nach Siegfried Rauchs Tod

Nachdem Rauch am Sonntagabend, wie üblich, auf ein Glas Rotwein und einen Ratsch bei seinen Nachbarn, den Feuerwehrlern, war, stürzte er auf dem Heimweg die Treppe hinunter und starb noch vor Ort. Inzwischen teilte Rauchs Manager Michael Jodl mit, dass Rauch an Herzversagen gestorben sei, das habe die Obduktion ergeben. Die Todesnachrichten traf sein Umfeld jedenfalls völlig überraschend - schließlich hatte sich der 85-Jährige einer guten Gesundheit erfreut.

TV-Tipps:

"Ein Bayer von Welt - Der Schauspieler Siegfried Rauch", BR Fernsehen, 12.3., 22.45 Uhr

"Siegfried Rauch und der Heimgarten", BR Fernsehen, 18.3., 14.15 Uhr

Sehr beliebt im Wohnort

Erst vor ein paar Tagen habe der Schauspieler noch Holz gesägt, berichtete seine Nachbarin Brigitte Matheis. Der Bürgermeister von Rauchs oberbayerischen Heimatort Obersöchering, Reinald Huber, beschreibt ihn als "sehr liebenswerten Menschen", der in dem kleinen Dorf sehr beliebt gewesen sei. "Er war immer sehr gesellig, er hat hier gelebt, war an allem interessiert und sehr naturverbunden, darum hat er seine schöne Heimat auch geliebt", berichtet der Bürgermeister weiter über Siegfried Rauch.

Wie geht "Der Bergdoktor" nun ohne Rauch weiter?

Auch seine Kollegen bei der ZDF-Serie "Der Bergdoktor", für die Rauch zuletzt vor der Kamera stand, zeigten sich bestürzt. Hauptdarsteller Hans Sigl sagte am Montag laut Produktionsgesellschaft ndF: "Siegfried war mir ein Freund, ein Vorbild, ein wunderbarer Kollege." Rauch habe bei allem Erfolg nie den Blick für das Wesentliche verloren. "Er war aufrichtig und herzlich, lustig und liebevoll. Siegfried wird mir sehr fehlen." Zurzeit läuft die elfte Staffel der beliebten Serie - im Juni sollen die Dreharbeiten für die zwölfte Staffel beginnen. Wie es nun ohne Rauch weitergeht, sei allerdings noch völlig unklar, so eine Sprecherin der Produktionsgesellschaft.

Schauspiel-Kollegin Heide Keller vom "Traumschiff" ist geschockt

Die Nachricht von Rauchs Tod habe sie "umgehauen", erzählte Schauspielerin Heide Keller. Sie spielte die Chefhostess auf dem "Traumschiff". In der gleichnamigen ZDF-Serie spielte Siegfried Rauch bis 2013 den Kapitän und erlangte so große Bekanntheit. "Er war ein Kapitän, bei dem jeder Passagier, der Angst vor Wind und Wellen hat, sagt: Bei dem Mann gehe ich an Bord. Der weiß, was er zu tun hat", sagte Keller der Deutschen Presse-Agentur. "Er hat dem "Traumschiff" Glanz und Quote verliehen." Die gemeinsame Zeit mit Siegfried Rauch sei ihre schönste "Traumschiff"-Zeit gewesen. "Manchmal mussten wir vom Regisseur zur Ordnung gerufen werden, dass wir uns bitte konzentrieren sollen. Aber: Wir waren immer konzentriert", sagte Keller. "Der Siggi war ein richtiger Profi." Gern würde sie ihm auch noch einen letzten Gruß zurufen: "Schade, dass du mich nicht mehr auf die Schippe nehmen kannst. Und dass wir nicht mehr miteinander lachen können."