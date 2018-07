"jetzt red i" in Freilassing Bürger bezweifeln Sinn von Grenzkontrollen

Nach dem Asyl-Kompromiss könnten die Grenzkontrollen in Freilassing verstärkt werden. Innenminister Herrmann hält eine Prüfung von Asylbewerbern innerhalb eines Tages für möglich. Die Bewohner befürchten allerdings Nachteile.

"Wann hören endlich die Grenzkontrollen in Freilassing auf?" Gleich zu Beginn der BR Fernsehsendung "jetzt red i" am Mittwochabend stellte ein Bürger diese Frage und weitere schlossen sich im Verlauf der 45 Minuten an. Mehrere bezweifelten den Sinn der Grenzkontrollen, denn "man kann viele Straßen nutzen, die man ohne Kontrolle passieren kann." Stattdessen seien die Kontrollen ein Hindernis für Unternehmer und den Tourismus.

Prüfung von Asylbewerbern "innerhalb von 24 Stunden"

Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verteidigte die Grenzkontrollen und lobte den Asyl-Kompromiss von CDU und CSU. Eine schnelle Prüfung von Migranten an der deutsch-österreichischen Grenze hält er für sinnvoll und durchführbar. Im besten Fall könne man „Fingerabdrücke innerhalb einer Minute“ und eine Prüfung „innerhalb von 24 Stunden“ vornehmen, um zu erkennen, ob bereits in einem anderen EU-Land ein Asylantrag gestellt wurde. Er sagte über die geplanten Transitzentren:

"Es geht darum, solche Leute, wo der Fingerabdruck sagt, der ist schon registriert worden, erst einmal anzuhalten und zu überprüfen. Kann er tatsächlich in Deutschland ein neues Verfahren durchlaufen oder muss der zurück nach Bulgarien oder Italien? Und diese Frage, hat der schon einen Asylantrag in einem anderen Land gestellt, die kann ich sehr wohl innerhalb von 24 Stunden überprüfen." Joachim Herrmann, Bayerischer Innenminister (CSU)

Die Kontrollen in den Ländern an den EU-Außengrenzen seien in den letzten Jahren zu nachlässig gewesen. "Und deswegen müssen wir es wieder selber machen. (…) Wir wollen dieses geltende Recht einfach konsequent wieder umsetzen. Nur darum geht es."

Freilassings Bürgermeister hofft, dass „der Kelch vorübergeht“

Ob in Freilassing ein solches Transitzentrum entsteht, konnte Herrmann nicht definitiv beantworten. Er sagte aber: "Ich kann nicht erkennen, dass Freilassing unmittelbar betroffen wäre." Freilassings Bürgermeister Josef Flatscher (CSU) wies darauf hin, dass die Grenzstadt mit ihren 17.000 Einwohnern in den letzten Jahren viel stemmen musste. Über ein mögliches Transitzentrum mit zusätzlichen Kontrollen sagte er: "Wir würden es sehr begrüßen, wenn dieser Kelch an uns vorübergeht."

Janecek kritisiert nationalistische Maßnahmen

Dieter Janecek (Bündnis 90/Die Grünen) kritisierte den Asyl-Kompromiss von CDU und CSU in der Sendung "jetzt red i".

"Mich frustriert, dass wir in Europa weggekommen sind von der Zusammenarbeit, hin zum Gegeneinander. Österreich, Italien, Bayern, die kommen jetzt ins Chaos rein, weil jeder seine nationalistischen Maßnahmen durchsetzen will. Die sind aber nicht kompatibel miteinander. Wenn wir dichtmachen zu Österreich, sagt der Österreicher ich mag es nicht haben, sagt der Italiener, ich mag es nicht haben. Und das zeigt das ganze Versagen des Nationalismus in dieser Frage." Dieter Janecek, Bündnis 90/Die Grünen

In Deutschland gebe es "keine Asylkrise", sondern eine "Krise der Mitmenschlichkeit", sagte der Bundestagsabgeordnete. Es mache keinen Sinn, die Grenzen zu schließen und die Menschen in der Region wirtschaftlich zu schädigen.

"Die Grenzkontrollen sind eine Wahlkampfveranstaltung der CSU"

Ein Freilassinger Unternehmer bezeichnete die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze als "Wahlkampfveranstaltung der CSU". Er kritisierte in der Sendung die Asylpolitik der Großen Koalition: "Es kann nicht sein, dass heute ein Rentner schlechter gestellt ist als ein Flüchtling. Der kommt zu uns und bekommt mehr finanzielle Mittel als jemand, der Deutschland nach dem Krieg aufgebaut hat." Die meisten Bürgerinnen und Bürger bekräftigten, dass sie sich eine Flüchtlingspolitik ohne inneneuropäische Grenzen vorstellen könnten. "Wir haben so viele Probleme gelöst, wir können auch dieses Problem lösen. Aber nicht mit der Brechstange."