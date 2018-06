Wohlfahrtsverbände fordern Freibetrag statt Kindergeld – Rezept gegen Kinderarmut

Rein rechnerisch sind in Bayern 1,2 Millionen Menschen von Armut bedroht sind, heißt es bei der Freien Wohlfahrtspflege. Die Quote steigt seit Jahren. Auf einer Armutskonferenz in München wird unter anderem über eines der drängendsten Probleme diskutiert: die Kinderarmut.

Von: Rüdiger Kronthaler