Unverkäufliche Lebensmittel Food Saver - eine Alternative zur Tafel

"Das Schöne am Lebensmittel retten ist tatsächlich, es ist wie Weihnachten. Man weiß nie, was man kriegt, und in welchen Mengen. Man muss enorm kreativ dann werden häufig und sagen, ok, was mache ich denn jetzt tatsächlich mit den sechs Kilo Paprika, die ich habe (lacht). Ich bin mittlerweile zum Beispiel ein Experte in Banane. Mit Banane kann man sehr viel machen: Bananenbrot, Bananen-Marmelade, sehr lecker, Bananenchips, Bananeneis."