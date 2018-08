Lieferschwierigkeiten Folge der Diesel-Affäre: Vorerst keine E- und Hybridautos mehr bei VW

Für Hybrid- und Erdgasautos nehme VW zurzeit keine Bestellungen mehr an, sagte ein Sprecher des Konzerns in der "Welt am Sonntag". Bei Elektrofahrzeugen gibt es aufgrund der hohen Nachfrage verlängerte Lieferzeiten, jetzt bestellte Elektroautos können daher erst Anfang 2019 ausgeliefert werden.

Grund: Diesel-Affäre

Der Grund für die Lieferengpässe sind offensichtlich Kennzeichnungs-Probleme: Weil als Spätfolge der Diesel-Affäre offenbar alle Prüfstände ausgelastet sind, kann Volkswagen viele Modelle nicht rechtzeitig nach den neuen Vorschriften zertifizieren.

Elektroffensive bei VW Anfang des Jahres

Dass davon nun die umweltfreundlicheren Autos betroffen sind, begründet der Sprecher mit vergleichsweise geringen Verkaufszahlen und entsprechend niedriger Priorität. VW hatte erst Anfang des Jahres eine große Elektroffensive gestartet.