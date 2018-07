Streit um Flüchtlingspolitik Seehofers "Masterplan": Ohne Rücksicht auf die SPD

Es gibt kaum Pressekonferenzen, die geschlagene zwei Stunden dauern. So lange nimmt sich in Berlin kaum ein Politiker Zeit für die Fragen der Presse. Bundesinnenminister Horst Seehofer wirkte dagegen so, als könnte er noch den ganzen Nachmittag über seinen "Masterplan" plaudern. Nach einer veritablen Regierungskrise und einem nicht vollzogenen Rücktritt sah der CSU-Chef zwar blass und müde aus, wirkte aber völlig gelassen und selbstsicher. Und er versicherte, dass er alles wieder so machen würde wie in den vergangenen Wochen.

Das Papier vom 4. Juli wird nicht überarbeitet, obwohl noch Zeit gewesen wäre

Horst Seehofer sagte, die letzten Vereinbarungen mit der CDU seien in sein Papier noch eingearbeitet worden. Der Asylkompromiss mit der SPD habe aber keinen Eingang mehr gefunden: "Das ist nicht der Masterplan der Koalition, sondern dieses Hauses", sagte Seehofer. Daher findet sich in dem Papier auch noch das Wort "Transitzentren". Ein Begriff, den die SPD bereits im Jahr 2015 abgelehnt hatte und dem sie auch heute niemals zustimmen würde.

Dass dieses Reizwort dennoch nicht gestrichen wurde, begründete Seehofer damit, dass er dann ja seinen Plan aufgrund der raschen Entwicklung nahezu täglich fortschreiben müsste. Die Vereinbarung mit der SPD, auf Transitzentren in ursprünglich geplanter Form zu verzichten, kam am 5. Juli zustande. Zeit für eine Umarbeitung wäre also noch gewesen.

SPD verärgert über das "Sommertheater" von Horst Seehofer

Die SPD-Spitze rief den Bundesinnenminister dazu auf, mehr zu arbeiten anstatt ständig neue Vorschläge in der Asylpolitik zu machen. SPD-Vizechef Ralf Stegner sagte, die SPD habe keinerlei Interesse, eine weitere Aufführung des CSU-Sommertheaters zu erleben. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte, Seehofer habe aus dem Koalitionsvertrag und seit letzter Woche genügend Aufträge. Seehofer wehrte den Vorwurf, er provoziere damit den Koalitionspartner, nur halbherzig ab: "Das ist keine Provokation. Aber wenn Sie wollen, können Sie das auch so sehen."

Horst Seehofer will eine Balance zwischen Ordnung und Humanität

Der Plan des Bundesinnenministers sieht eine deutliche Verschärfung des Asylrechts vor. In Asylunterkünften soll das Prinzip "Sachleistung vor Geldleistung" gelten. Leistungen können auch gekürzt werden. Wer Integrationskursen fernbleibt, kann bestraft werden. Hilft ein Flüchtling nicht ausreichend mit, seine Ausweisdokumente zu beschaffen und vorzulegen, kann er schneller als Asylbewerber abgelehnt werden. Ziel sei es nicht, Menschen zu ärgern, sondern Ordnung zu schaffen, sagte Seehofer.

Menschen mit Bleiberecht wolle man natürlich integrieren. Horst Seehofer sprach von einer Balance zwischen Ordnung und Humanität. Der Bundesinnenminister zitierte dafür den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck: "Das Herz ist weit, aber die Möglichkeiten sind begrenzt."

Horst Seehofer würde im Rückblick nichts anders machen

Trotz des erbitterten Streits mit der Kanzlerin, seines Beinahe-Rücktritts und der Gefahr eines Bruchs der Koalition steht Seehofer zu seinem Handeln. Für ihn sei immer entscheidend gewesen, was zustande komme. Dann hätte er auch keine einzige Gesundheitsreform machen dürfen, so der ehemalige Bundesgesundheitsminister. Wie oft man eigentlich mit Rücktritt drohen könne, wurde er am Schluss gefragt. Horst Seehofer lachte in die Runde: "Da setzt die Kunst keine Grenzen."