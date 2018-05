Anwohner können in ihre Häuser zurückkehren Fliegerbombe in Straubing ist entschärft

Die Entschärfung der Fliegerbombe in Straubing ist abgeschlossen. Das hat ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Die Anwohner können nun laut Polizei wieder in ihre Anwesen zurückkehren.

Das Polizeipräsidium Niederbayern teilte via Twitter mit, dass alle Sperren aufgehoben seien. Die Bewohner könnten wieder in ihre Anwesen zurückkehren. Auch der Bahnverkehr sowie der Luftraum seien wieder freigegeben.

Rund 300 Evakuierte in umliegenden Schulen

Für die Entschärfung mussten zuvor etwa 2.500 Menschen rund um den Fundort der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Sicherheit gebracht werden. 302 Evakuierte hielten sich in drei umliegenden Schulen auf und werden dort betreut, heißt es in einer anderen Twitter-Mitteilung der Polizei. Wegen der Entschärfung hatten unter anderem das Krankenhaus Barmherzige Brüder und eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung evakuiert werden müssen.

Häftlinge der JVA in andere Trakte verlegt

Auch Teile der Straubinger Justizvollzugsanstalt mussten geräumt werden. Die Häftlinge konnten aber in andere Trakte verlegt werden und mussten die JVA nicht verlassen.