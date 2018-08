Rio de Janeiro Fields-Medaille für herausragende Mathematiker kurz nach Verleihung gestohlen

Der Mathematiker Caucher Birkar kommt aus bescheidenen Verhältnissen. Mit der Fields-Medaille gewann er eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen seines Fachs. Doch die Freude wurde schnell getrübt, denn sie wurde ihm gestohlen.

Fields-Medaille aus Aktentasche gestohlen

Nach örtlichen Medienberichten vom Mittwoch hatte der Professor, der aus einem kurdischen Teil des Irans stammt und im britschen Cambridge arbeitet, die Fields-Medaille nach der Preisverleihung in Rio de Janeiro in seine Aktentasche auf dem Tisch gesteckt. Sicherheitsleute beim Internationalen Mathematiker-Kongress fanden die Tasche später unter einer Bank, aber ohne die Medaille. Der Diebstahl sei von einer Sicherheitskamera aufgenommen worden, hieß es. Die Aufnahmen würden derzeit analysiert, zitierte die britische Tageszeitung "Guardian" aus einer Mitteilung der Organisatoren.

Die Fields-Medaille hat einen Goldwert von 3600 Euro

Nach Angaben der Internationalen Mathematischen Union (IMU) besteht die Medaille aus 14 Karat Gold und hat einen Wert von gut 3600 Euro. Die Kopfseite der Münze ziert das Profil des antiken griechischen Mathematikers Archimedes.

Caucher Birkar suchte Asyl in Großbritannien

Birkar, der im Bereich der algebraischen Geometrie arbeitet, war ursprünglich als Asylsuchender aus dem Iran nach Großbritannien gekommen. Seine Auszeichnung sei auch eine gute Nachricht für die Kurden, sagte der Mathematiker: "Ich hoffe, die Neuigkeiten werden ein kleines Lächeln auf die Lippen dieser 40 Millionen Menschen zaubern."

Der Star-Mathematiker Caucher Birkar wuchs im Iran auf dem Land auf

Der Star-Mathematiker wuchs im Iran auf dem Land auf. Mathematik lernte er zunächst von seinem älteren Bruder. Später studierte er an der Universität Teheran. "Meine Eltern sind Bauern, mein Mathe-Erfolg ist sehr merkwürdig", sagte Birkar in einem Video über seine Auszeichnung. Die Wissenschaft habe ihm Flügel verliehen. Seine Beschäftigung mit der Mathematik unterteilt er in zwei Stadien. Das erste Stadium sei das Lernen, das einem Spaziergang durch eine "historische Stadt" mit "wunderschöner Architektur" gleiche. "Das zweite Stadium ist so, als hätte ich plötzlich Flügel und könnte über die Stadt fliegen und die Dinge sehen, die ich vom Boden schlicht nicht sehen konnte", sagte Birkar.

Fields-Medaille wird alle vier Jahre vergeben

Die IMU verleiht die Fields-Medaille seit 1936 alle vier Jahre an bis zu vier herausragende Mathematiker, die zu Beginn des Jahres der Preisverleihung noch keine 40 Jahre alt sein dürfen. Neben Birkar wurde am Mittwoch mit Peter Scholze von der Universität Bonn auch ein Deutscher mit der Medaille ausgezeichnet, die mit einem Preisgeld von knapp 10 000 Euro verbunden ist.

Zudem bekamen Akshay Venkatesh (Princeton University und Stanford University, USA) und Alessio Figalli (ETH Zürich, Schweiz) den Preis.