Urlaubsverkehr Staugefahr zum Ferienbeginn - Verkehrsprognose für Pfingsten

Mit Schulschluss beginnen am heutigen Freitag die Pfingstferien. Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, muss sich auf längere Fahrzeiten vor allem in Richtung Süden einstellen.

Ferienbeginn - wer jetzt mit dem Auto in die Ferien starten will, muss mit Staus rechnen. Besonders stark belastet sind voraussichtlich die klassischen Nord-Süd-Verbindungen, wie etwa die A8 Richtung Salzburg oder die A93 nach Kufstein. Kleinere Baustellen auf der Salzburger Autobahn können die Autofahrer immer wieder ausbremsen. Wer auf der A7 unterwegs ist, muss am Grenztunnel Füssen mehr Zeit einplanen: Blockabfertigung ist dort am Reisewochenende sehr wahrscheinlich. Länger dauern kann es auch auf der A95 am Autobahnende bei Eschenlohe an der Abfahrt zur B2.

Baustellen behindern den Verkehr in Bayern

Während der Pfingstferien wird außerdem fleißig gebaut auf den Autobahnen, daher kann es sich auf der A3 Frankfurt-Würzburg-Nürnberg ab Aschaffenburg bis zum Kreuz Fürth/Erlangen immer wieder stauen. Grund ist der sechsstreifige Fahrbahnausbau. Auf der A7 zwischen Hammelburg und dem Autobahnkreuz Biebelried können Brückenbauarbeiten den Reiseverkehr immer wieder aufhalten.

Stau auf der Ostumfahrung

Wer über den Großraum München in den Urlaub fährt, wird auf der A99 der Ostumfahrung immer wieder ausgebremst: Zwischen dem Kreuz München/Nord und Aschheim/Ismaning ist die Geschwindigkeit beschränkt und die Fahrbahnen teilweise verengt. Am Pfingstsamstag macht sich voraussichtlich der zweite Schwung Urlauber auf den Weg, daher werden auch dann die Verbindungen in Richtung Österreich und Italien stark befahren sein.

2,3 Millionen Passagiere allein am Flughafen München

Auch am Münchner Flughafen herrscht Hochbetrieb. Allein am Freitag werden insgesamt rund 150.000 Fluggäste erwartet, die in den Urlaub fliegen wollen. Bis zum Ende der Pfingstferien sollen es rund 2,3 Millionen Passagiere werden. Am Nürnberger Flughafen werden während der zwei Wochen Ferien etwa 265.000 Fluggäste abgefertigt, die ihre Ferien außerhalb Bayerns verbringen wollen. Wer einen Flug gebucht hat, sollte unbedingt rechtzeitig losfahren und auch für die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen genügend Zeit einplanen.