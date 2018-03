Felbinger-Prozess Staatsanwaltschaft fordert zwei Jahre Haft für

Im Prozess gegen den Landtagsabgeordneten Günther Felbinger haben Anklage und Verteidigung jeweils eine Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert, aber in unterschiedlicher Höhe. Vor dem Landgericht München I plädierte die Staatsanwaltschaft, die von Felbinger am ersten Prozesstag eingeräumten Betrugsfälle als gewerbsmässigen Betrug zu werten.

Mit den Scheinverträgen habe sich der Abgeordnete „wie in einem Selbstbedienungsladen bedient“ und damit den Steuerzahler um mehr als 55.000 Euro geprellt. Damit habe Felbinger auch den Landtag und die parlamentarische Arbeit geschädigt, so Staatsanwalt Weinzierl, der auch noch eine Geldauflage in Höhe von 50.000 Euro anregte. Felbingers Verteidiger forderte das Gericht auf, mit der Haftstrafe unter einem Jahr zu bleiben und sie zur Bewährung auszusetzen.

Durch das Verfahren sei der Angeklagte zur Genüge an den Pranger gestellt worden. Auch die negativen beruflichen Konsequenzen müssten berücksichtigt werden. Der inzwischen fraktionslose Felbinger sagte in einem Schlusswort, dass er die Taten außerordentlich bedauere. Er hatte jahrelang über Scheinverträge zusätzliches Geld aus der Kasse des Landtagsamts kassiert und es für seine politische Arbeit verwendet. Das Urteil wird am Donnerstag Vormittag bekanntgegeben.