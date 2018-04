Parteiwechsel FDP-Politiker Thalhammer geht zur CSU

Der frühere FDP-Abgeordnete Tobias Thalhammer ist in die CSU eingetreten. Generalsekretär Markus Blume stellte den 38-jährigen ehemaligen Liberalen am Mittag in der Münchner Parteizentrale vor.

Von: Nikolaus Neumaier