Mikrozensus Fast jeder Vierte in Deutschland hat Migrationshintergrund

Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ist deutlich gestiegen. Insgesamt gab es einen Zuwachs von um über vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rund 19 Millionen Menschen in der Bundesrepublik haben ausländfische Wurzeln.

Knapp ein Viertel der Menschen in Deutschland hatte 2017 einen Migrationshintergrund. Dies entspreche einem Zuwachs von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch unter Berufung auf den jüngsten Mikrozensus mit.

Türkische, polnische, russische Wurzeln

Konkret hätten 19,3 Millionen und damit 23,6 Prozent der 82 Millionen Menschen in der Bundesrepublik ausländische Wurzeln. Das heißt, sie selbst oder mindestens ein Elternteil wurden nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren. Rund 51 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund sind den Angaben zufolge Deutsche, 49 Prozent sind Ausländer.

14 Prozent von ihnen haben türkische Wurzeln, elf Prozent polnische, sieben Prozent russische, sechs Prozent kasachische und vier Prozent rumänische.

Für den Mikrozensus wird rund ein Prozent der Bevölkerung befragt

Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jedes Jahr rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Der Migrationsstatus wurde den Angaben zufolge nur von Menschen in Privathaushalten erfasst, nicht von den Bewohnern von Gemeinschaftsunterkünften.