Asylstreit in der Union Fassungslosigkeit in der CSU über Seehofers Rücktrittsangebot

Sieben Stunden ließ Parteichef Seehofer die CSU-Spitze über den Asylstreit mit der CDU diskutieren - dann kam der große Knall: Völlig überraschend bot Seehofer an, seine Ämter als Bundesinnenminister und CSU-Chef aufzugeben. In der Partei herrscht Unverständnis und Fassungslosigkeit.

Kurz vor 23 Uhr kam der Paukenschlag - und löste bei den Mitgliedern im CSU-Vorstand Fassungslosigkeit und teilweise Unterverständnis aus. Schon am Anfang der Beratungen im CSU-Vorstand hatte Parteichef Horst Seehofer angekündigt, am Ende eine persönliche Erklärung abzugeben - und alle gebeten, bis dahin zu bleiben.

Um 15 Uhr hatte die Sondersitzung von CSU-Vorstand und Landesgruppe begonnen, kurz nach 22 Uhr ist es dann so weit: Nach einer langen Debatte im Vorstand wendet sich Seehofer noch einmal an die Parteifreunde. Er redet lang, spricht von drei Optionen im Asylstreit mit der CDU. Die erste: die CSU-Forderung nach Zurückweisungen an der Grenze zurücknehmen. Die zweite: Zurückweisungen gegen den Willen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) anordnen. Und die dritte: Rückzug von beiden Ämtern. Und genau dies bietet Seehofer an, wie der BR von Teilnehmern der Sitzung erfuhr.

Dobrindt protestiert

Kurz danach wird die Sitzung unterbrochen. Der Chef der CSU Bundestagsabgeordneten, Alexander Dobrindt, soll protestiert haben: "Das ist eine Entscheidung, die ich so nicht akzeptieren kann." Dafür habe er langen Applaus bekommen. Anschließend setzt sich ein enger Zirkel aus Parteichef Seehofer, den stellvertretenden Parteivorsitzenden und den Fraktionsvorsitzenden. Teilnehmer vermuten, dass es um die Nachfolge Seehofers geht, denn dessen Rücktrittserklärung sei nicht mehr rückholbar. Gesichert ist das aber nicht.

Aus Teilnehmerkreise heißt es, Seehofer soll in seiner persönlichen Erklärung gesagt haben, dass es ihn aufwühlt, wie nach Straftaten ohne politisches Handeln zur Tagesordnung übergegangen werde. Er könne das als Innenminister nicht verantworten.

Viel Unterstützung für Seehofer

Die große Mehrheit des Vorstands steht inhaltlich komplett hinter Seehofer, wie mehrere Teilnehmer dem BR bestätigten. Demnach widersprach Seehofer Merkels Darstellung, die Beschlüsse des EU-Gipfels seien wirkungsgleich mit Zurückweisungen an der Grenze, direkt. Seehofer lehnte auch die Unterbringung von in anderen EU-Ländern bereits registrierten Asylbewerbern in Ankerzentren in Deutschland ab. Sein Gespräch mit der Kanzlerin am Samstagabend bezeichnete Seehofer als wirkungslos.

Ein paar wenige CSU-Politiker mahnten mehr Kompromissfähigkeit an und warben für ein Miteinander mit der CDU - Seehofer soll darauf aber mit großem Unmut reagiert haben.

"Letzter Klärungsversuch" vor möglichem Rücktritt

Vor einem möglichen Rücktritt will Seehofer am heutigen Montag noch einen letzten Klärungsversuch mit Kanzlerin Merkel unternehmen. Er tue dies "in der Hoffnung, dass wir uns verständigen". Sollte es allerdings auch da nicht zu einer Einigung kommen, will er innerhalb von drei Tagen zurücktreten.