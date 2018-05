faktenfuchs Schulschwänzen vor Ferienbeginn - wie gehen andere europäische Länder damit um?

In den letzten Tagen vor den Ferien wird in der Schule sowieso kein richtiger Unterricht gemacht und kurz nach Ferienbeginn schnellen die Preise für Flüge und Zugtickets in die Höhe. So oder so ähnlich dachten wohl einige Familien und fuhren kurzerhand etwas verfrüht in den Urlaub - mit schulpflichtigen Kindern im Gepäck. Weil die Polizei etwa in Nürnberg und am Allgäu Airport solche Schulschwänzer aufspürte, ist eine Diskussion darüber entbrannt, wie viel "Trickserei" in diesem Fall vertretbar ist. Der Bundeselternrat findet die Polizeiaktion zum Beispiel übertrieben, der Deutsche Lehrerverband spricht hingegen von einem notwendigen "Schuss vor den Bug". Auch in den Kommentaren auf BR24 und in den sozialen Medien gibt es höchst unterschiedliche Meinungen. Wie aber ist die rechtliche Lage - in Deutschland und in unseren Nachbarländern?

Deutschland: Schulpflicht einhalten - sonst droht Bußgeld

Die allgemeine Schulpflicht gilt in Deutschland seit 1919. Der regelmäßige Besuch der Schule ist seither ein Recht, auf das sich alle berufen können - aber eben auch eine Pflicht. Im heutigen Grundgesetz findet sich allerdings nur der staatliche Erziehungsauftrag - Details sind Sache der Länder. Das jeweilige Schulgesetz regelt Dauer und Inhalt der Schulpflicht ebenso wie die Strafen, die drohen, wenn man dagegen verstößt. Das können etwa Verwarn- oder Bußgelder für die Eltern sein, deren Höhe Städte und Kommunen selbst festlegen. In Berlin wurde eine Mutter 2013 sogar zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil ihr die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vorgeworfen wurde. Ihr Sohn hatte an fast 1.000 Tagen die Schule geschwänzt.

Frankreich: Laissez-faire - aber nicht zu sehr

Bei unseren französischen Nachbarn gilt die Schulpflicht obligatorisch bis zum Alter von 16 Jahren. Die Abwesenheit vom Unterricht ist nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt - etwa, wenn das Kind oder ein Familienmitglied erkrankt, bei Autopannen oder einer wichtigen Familienfeier. Die Haltung zum Schulschwänzen könnte man mit "kann ja mal vorkommen" zusammenfassen: Geahndet wird das Fernbleiben selten. Wenn doch, dann droht eine Geldstrafe: 135 Euro werden im Normalfall fällig. Bezahlt man schnell, kann sich das auf 90 Euro reduzieren, bei verzögerter Zahlung erhöht sich der Betrag auf 375 Euro. Auch in Frankreich gab es aber schon Härtefälle: Ein Schüler schwänzte etwa zwei Jahre lang immer wieder die Schule. Als sich seine Fehltage auf fast 80 erhöht hatten, wurde seine Mutter zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten verurteilt.

Informationen von Barbara Kostolnik, ARD-Korrespondentin in Paris

Italien: Großzügige Regelung - bei guten Leistungen

Gesetzlich gilt in Italien: Mindestens drei Viertel der Schultage muss ein Kind anwesend sein, um die Versetzung zu schaffen. Auch hier gilt die Schulpflicht bis zum 16. Lebensjahr, gegenüber gelegentlichen Schwänzern scheint man aber kulant zu sein. Vorhersehbare Absenzen - und dazu gehört auch Urlaub - müssen angekündigt und genehmigt werden, die Entscheidung fällen die Schulen je nach Einzelfall. Ob die Schüler frei bekommen, hängt auch davon ab, ob sie sonst regelmäßig zum Unterricht kommen und dort gute Leistungen erbringen. Ein großes Thema ist das Schulschwänzen speziell in den Ferien zwar nicht, weil die Sommerferien satte drei Monate dauern - genug Zeit also, um ausgiebig in den Urlaub fahren. Allerdings gehen in Italien fast alle Kinder auch am Samstag zur Schule. Wer über das Wochenende wegfahren will, muss streng genommen also auch schwänzen.

Informationen von Julia Mumelter, ARD-Korrespondentin in Rom

Österreich: Fünf Stufen - für notorische "Schulstangler"

Stangeln, so nennt man das Schulschwänzen in Österreich. Wer es damit übertreibt, dem drohen Maßnahmen, die sich - je nach Verhalten des Schwänzers - über fünf Stufen erstrecken können. Zunächst stehen Gespräche mit Verantwortlichen der Schule und den Eltern an, weiter geht's dann zum Beispiel zum Schulpsychologen. Schließlich drohen rechtliche Schritte und eine Meldung an die Jugendwohlfahrt. Hilft das alles nichts, muss die Schulleitung eine Strafanzeige stellen - bis zu 440 Euro werden dann fällig. Ab Herbst soll das Gesetz sogar verschärft werden. Fehlt ein Schüler bis zu drei Tage lang unentschuldigt, wird er verwarnt, ab dem vierten Fehltag droht eine Verwaltungsstrafe von mindestens 110 Euro. Zahlen die Eltern die Strafe nicht, kann eine Ersatzfreiheitsstrafe ausgesprochen werden. Polizeieinsätze bei Schulschwänzern wie in Deutschland sind in Österreich jedoch nicht geplant.

Informationen von Ruslan Amirov, ARD-Studio Wien

Schweiz: Jeder zweite schwänzt - aber es gibt Joker

Bei Fachleuten in der Schweiz heißt das unerlaubte Fernbleiben vom Unterricht Schulabsentismus. Und der ist offenbar verbreitet: Laut einer vor sechs Jahren veröffentlichten landesweiten Studie schwänzte jeder zweite Schweizer Schüler gelegentlich den Unterricht - Jungs häufiger als Mädchen. Damit lag das Alpenland im internationalen Vergleich über dem Durchschnitt. Oft tolerierten Eltern das: Fast 30 Prozent gaben an, bereit zu sein, eine Entschuldigung zu schreiben oder ein Arztzeugnis einzuholen. Das Schulschwänzen hat je nach Kanton und Schule unterschiedliche Konsequenzen. So muss nicht nur der Lernstoff nachgeholt werden, sondern es drohen mitunter auch Arbeitseinsätze im Altersheim oder auf einem Bauernhof. Auch in der Schweiz kommt es übrigens vor, dass Eltern ihre Kinder vor den Schulferien plötzlich krank werden, weil die Familie schon vor dem offiziellen Ferienbeginn eine Reise antreten will. Hier drohen zum Teil saftige Geldstrafen von - in Einzelfällen - bis zu mehreren tausend Franken. In vielen Kantonen hat man die Möglichkeit geschaffen, an einer bestimmten Zahl von sogenannten Jokertagen die Schüler vom Unterricht zu befreien.

Informationen von Dietrich Karl Mäurer, ARD-Korrespondent in Zürich