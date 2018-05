Polizeiaufgabengesetz verabschiedet Faktencheck zum PAG

Vor der Abstimmung zum neuen Polizeiaufgabengesetz wurde im Landtag heiß diskutiert. Die Opposition warf erneut kritische Fragen bezüglich des PAG auf - besonders zum Begriff der "drohenden Gefahr". Was ist dran an den Vorwürfen? Ein Faktencheck.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) führte in der Debatte um das PAG die Beispiele Amoklauf, häusliche Gewalt, Bombenbauer an - diese Beispiele nennt die Opposition "konstruiert", weil die Behörden in solchen Fällen bereits vor Inkrafttreten des neuen PAGs eingreifen konnten - stimmt das?

BR-Experte Nikolaus Neumaier: Der Fall ist nicht konstruiert. In München gab es 2016 den Amoklauf mit neun Toten. Wie man inzwischen weiß, hatte sich der Täter Waffe und Munition übers Darknet besorgt. Der Täter hatte auch Phantasien von Amokläufen. Hätte die Polizei in Kenntnis des Chatverkehrs Informationen über seine Absichten bekommen, hätte sie ihn vielleicht vor dem Amoklauf aus dem Verkehr gezogen.

Die Opposition wirft der Staatsregierung vor, das PAG durchzupeitschen. Zu Recht?

Das Gesetz musste bis Ende Mai beschlossen werden, weil die Europäische Datenschutzrichtlinie zwingend in nationales Recht umgesetzt werden muss. Die CSU hätte aber die Möglichkeit gehabt, den Datenschutz und die Polizeikompetenzen zu trennen - das wollte sie nicht.

Innenminister Herrmann sagt, vieles im Gesetz sei schon in der ersten Novelle enthalten gewesen, der die SPD noch zustimmte. Warum der Sinneswandel?

In der Novelle ging es nur um den Begriff der "drohenden Gefahr" und dies auch nur im Zusammenhang mit der Abwehr von Terroranschlägen. Doch auch schon 2016 gab es die Möglichkeit, sogenannte Gefährder bis zu drei Monate präventiv in Haft zu nehmen. Auch elektronische Fußfesseln wurden Teil des Gesetzes. Jetzt wurde der Rechtstatbestand der drohenden Gefahr auf die allgemeine Praxis ausgeweitet, um auch Stalker oder gewalttätige Ehepartner vorübergehend aus dem Verkehr ziehen zu können.

Die Opposition verweist auf ein BKA-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2016. Darf die "drohende Gefahr" diesem Urteil zufolge nur auf den Tatbestand Terrorismus angewandt werden?

Mit dem am 20. April 2016 verkündeten Urteil hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass die Ermächtigung des Bundeskriminalamts zum Einsatz von heimlichen Überwachungsmaßnahmen "zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus“ zwar im Grundsatz mit den Grundrechten vereinbar ist, die derzeitige Ausgestaltung von Befugnissen aber in verschiedener Hinsicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht genügt.

Das führt dazu, dass verschiedene Regelungen aus dem Gesamtkomplex zu beanstanden waren. Die Entscheidung führt eine lange Rechtsprechung zusammen. Sie betrifft sowohl die Voraussetzungen für die Durchführung solcher Maßnahmen, als auch die Frage der Daten-Übermittlung zu anderen Zwecken an dritte Behörden, sowie schließlich erstmals auch die Anforderungen für eine Weiterleitung von Daten an ausländische Behörden.

Innenminister Herrmann führte aus, dass die "drohende Gefahr" auch in anderen Bundesländern im Polizeiaufgabengesetz vorkommt, Grünen-Chefin Katharina Schulze widersprach. Wer hat Recht?

Der bayerische Innenminister geht davon aus, dass auch andere Bundesländer ihre Polizeigesetze überarbeiten werden. Wegen der Europäischen Datenschutzrichtlinie muss das gemacht werden. Ob dabei auch der Rechtstatbestand der drohenden Gefahr in alle Landespolizeigesetze einziehen wird, ist damit allerdings nicht gesagt.

Innenminister Herrmann hatte in der PAG Debatte davon berichtet, dass auch das SPD/CDU regierte Niedersachsen darüber nachdenkt, die drohende Gefahr aufzunehmen. Auch in Nordrhein-Westfalen könnte es bald ein ähnliches Polizeigesetz wie in Bayern geben. Die CDU und FDP Regierung dort will ebenfalls erweiterte Möglichkeiten zur Überwachung einführen. Auch dort soll die Polizei häufig schon handeln können, wenn noch keine konkrete, sondern eine drohende Gefahr vorliegt.

Der Bund plant außerdem ein Musterpolizeigesetz, das einheitliche Standards in allen Bundesländern zum Ziel hat.

Laut Innenminister Herrmann wurde bisher nur vier Mal Haft ohne eine Straftat verhängt: Was waren das für Fälle?

Seit August 2017, also in den letzten 9 Monaten, gab es laut Innenministerium vier Fälle mit längerem Gewahrsam. Der Präventivgewahrsam und der Einsatz einer elektronischen Fußfessel käme alles andere als häufig vor, teilte das Innenministerium auf BR-Anfrage mit. Auch wenn die Befugnisse selten zur Anwendung kämen, seien sie aber dennoch nötig, um Gefahren in besonders gelagerten Fällen rechtssicher entschärfen zu können. Die Anordnung sei immer durch gerichtlichen Beschluss erfolgt, der Betreffende bekäme dabei einen Rechtsanwalt an die Seite gestellt (es sei denn, er verzichte beispielsweise darauf).

Im Einzelnen: Seit September 2017 gab es vier Maßnahmen mit elektronischer Fussfessel, unter diesen zwei mit islamistischem Hintergrund, in einem Fall lagen Gewalttätigkeiten und Bedrohungen gegen eine Ehefrau zugrunde, und in einem weiteren Fall ging es um anhaltende Gewalttätigkeiten gegen eine Ex-Lebensgefährtin.

Zu den vier Fällen von Gewahrsam ohne Strafttat: Die beiden Betroffenen der genannten Fußfessel-Fälle mit islamistischem Hintergrund wurden auch in Gewahrsam (Haft) genommen. Dazu kommen zwei weitere Haft-Fälle wegen Aggressionsdelikten in einer Asylunterkunft. Die Betroffenen saßen zwischen zehn Tagen (angeordnet war ursprünglich ein Monat, die Ermittlungen führten aber vor Ablauf dieser Zeit zur Anordnung von U-Haft) und zwei Monaten in Gewahrsam. In allen Fällen erfolgte die Anordnung zuvor jeweils durch ein zuständiges Amtsgericht.