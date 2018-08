Hitze und Trockenheit Experten warnen vor Wespenplage

Weder die Schaftskälte fiel in diesem Jahr besonders regnerisch und kalt aus noch gab es großflächige Überschwemmungen. Beste Voraussetzungen für Wespen sich optimal zu vermehren. Bei uns sind hauptsächlich zwei Arten unterwegs: die Deutsche Wespe, Vespula germanica, und die Gemeine Wespe, Vespula vulgaris.

Beste Bedingungen für die Population

Die Nester seien unter diesen Bedingungen groß und stark geworden, so dass viele Tiere erfolgreich durchgekommen seien, sagte Melanie von Orlow, Biologin und Imkerin aus Berlin und Teil der Bundesarbeitsgruppe für Hautflügler beim NABU. Die Naturschutzbehörde SGD in Koblenz erwartet in diesem Sommer eine regelrechte Wespenplage.

Nicht schlagen und nicht wedeln

Wespen reagieren aggressiv, wenn sie angegriffen werden. Deshalb sollte man sich ruhig verhalten, wenn eine Wespe herumschwirrt. Weder Wedeln noch anpusten hilft. Ganz im Gegenteil. Diese Bewegungen empfinden die Tiere als Bedrohung.

Was hilft

Die beste Methode ist, nach dem Essen auf der Terrasse oder im Garten, die Reste schnell wegzuräumen. Zudem empfiehlt es sich eine Schale mit etwas Obst oder Honigwasser in einiger Entfernung als Ablenkung aufzustellen. Kinder sollten aus Trinkhalmen trinken und barfuß über Wiesen laufen vermeiden.

Wo sich Wespen aufhalten

Wespen bauen unter Dächern oder an Rollladenkästen Nester. Aus Naturschutzgründen sollten diese aber nicht ohne weiteres entfernt werden. Es braucht einen vernünftigen Grund für die Beseitigung, so die Biologin. Ob ein solcher vorliegt, könnten Naturschutzverbände und Kammerjäger beantworten, erklärte von Orlow. "Sie haben ihre Aufgaben in der Natur, zum Beispiel als natürliche Schädlingsbekämpfer", sagte von Orlow. Wespen seien zudem auch Nahrung für andere Insekten wie Hornissen. Ob eine Umsiedlung oder Beseitigung genehmigt wird, müssen die staatlichen Naturschutzbehörden prüfen.

Was tun bei einem Stich

Der Stich ist in erster Linie schmerzhaft, vor allem, wenn er im Gesicht erfolgt. Lebensgefährlich wird er, wenn der Gestochene Allergiker ist. In diesem Falle sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden.

Für Wespen gilt der allgemeine Artenschutz nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Das heißt, sie dürfen nicht mutwillig oder ohne vernünftigen Anlass gefangen, verletzt oder getötet werden. Nur die Bekämpfung von zwei Arten, der Deutschen und der Gemeinen Wespe, wird in manchen Städten und Gemeinden erlaubt.

Anders ist das bei Hornissen sowie den heimischen Arten der Biene, Hummeln, Kreisel- und Kopfhornwespe. Sie sind besonders geschützt.