Wegsperren statt helfen? Experten äußern sich zum umstrittenen Psychiatriegesetz

Was der Volksmund Zwangseinweisung nennt, also eine Einweisung in die Psychiatrie gegen den Willen des Betroffenen, heißt im Fachjargon Unterbringung. Das zugehörige Unterbringungsgesetz von 1992 muss dringend reformiert werden, so die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts.

Das erklärte Ziel der bayerischen Staatsregierung: ein Psychisch-Krankenhilfegesetz daraus zu machen, das Hilfe für psychisch kranke Menschen und Unterbringung in einem Gesetz regelt – und damit die hohe Zahl der Unterbringungen in Bayern zu reduzieren.

In Bayern kommt man schneller in die Psychiatrie als anderswo

Bayern steht bei diesen Unterbringungszahlen deutschlandweit an der Spitze und das mit weitem Abstand: So gab es im Jahr 2015 rund 60.000 Unterbringungsverfahren. Auf Platz zwei folgte Nordrhein-Westfalen mit knapp 48.000. Dort wohnen aber auch fast eineinhalb Mal so viele Menschen wie im Freistaat.

Gesetzentwurf stößt auf heftige Kritik

In der vergangenen Woche war der Gesetzesentwurf in erster Lesung im bayerischen Landtag und hat dort für Aufruhr gesorgt. Der Vorwurf von Opposition, Fachleuten und Verbänden: Menschen mit psychischen Erkrankungen würden gleichgesetzt mit Straftätern. Die CSU instrumentalisiere das Thema für den Wahlkampf. Und auch innerhalb der CSU sind die Meinungen geteilt.

Ein konkreter Fall

Heute sind nun Sachverständige zur Anhörung in den Landtag geladen. Um was es genau geht? Ein Beispiel: Anne Wegert ist verzweifelt. Zwei Jahre sind inzwischen vergangen, seit diesem Tag in der Bank. Ihr Sohn hatte dort im Wahn randaliert. Die Bank rief die Polizei, die nahm ihn mit und brachte ihn in die Psychiatrie - gegen seinen Willen.

"Seitdem hat er sicherlich keinen guten Eindruck mehr von der Polizei, geschweige denn einen Bezug zur Klinik, ist sehr schwierig und hat weder zur Polizei Vertrauen, noch zu den Ärzten, geht gar nirgends mehr hin, holt sich keine Hilfe." Anne Wegert, Mutter eines psychisch Kranken

Kriminalisierung von psychisch Kranken?

Ihr Sohn hat das Vertrauen in die Psychiatrie verloren. Ähnliches fürchtet auch Thomas Kallert, leitender ärztlicher Direktor der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken. Der jetzige Gesetzesentwurf bringe die Psychiatrie insgesamt in Verruf, weil sie Psychiater zu Erfüllungsgehilfen des Staates mache. Der Grund: Im vorliegenden Gesetzesentwurf wurden einzelne Paragrafen aus dem sogenannten Maßregelvollzugsgesetz übernommen. Das regelt den Umgang mit psychisch kranken Straftätern. Das PsychKHG aber soll Menschen einen rechtlich sauberen Rahmen bieten, die psychisch krank sind und keine Straftat begangen haben.

"Eine personalisierte Datei, wo Menschen, die untergebracht worden sind, namentlich bekannt sind, bei den Polizeibehörden gemeldet sind, wo noch nicht mal klar ist, in welchen Fristen des gelöscht werden kann, das schürt die Angst vor der Psychiatrie und das schürt sie zu Recht, weil das ist einer der Punkte, die zu mehr Stigmatisierung führen." Kathrin Sonnenholzner (SPD), Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Pflege im bayerischen Landtag

Wörtlich ist im Gesetz zu lesen: "Ziel der Unterbringung ist die Gefahrenabwehr.“ Erst als weiteres Ziel wird die Hilfe aufgeführt. Josef Mederer, Präsident der bayerischen Bezirke und selbst CSU-Mitglied kritisiert diese Reihenfolge.

"Die Ziele der Unterbringung ist eben Heilung und Besserung, das sind eigentlich mehr gewichtigere Punkte als die sogenannte Gefahrenabwehr." Josef Mederer (CSU), Bezirkstagspräsident

Knackpunkt: Unterbringungsdatei

Hauptgrund für die Kritik ist aber die sogenannte Unterbringungsdatei - eine Datei, in der persönliche Daten - von Name bis hin zur Diagnose für bis zu fünf Jahre gespeichert werden können und auf die Behörden wie die Polizei Zugriff haben.

Nicht nur Datenschützer sind alarmiert. Opposition, Fachleute und Verbände wie der Landesverband der Angehörigen Psychisch Kranker sprechen von Vorverurteilung. Karl-Heinz Möhrmann fürchtet – einmal behördenbekannt, könnte ein Betroffener beim nächsten Mal noch schneller in die Psychiatrie kommen.

"Beispielsweise ich hab jemanden gesehen, dass jemand der bei mehreren Minusgraden barfuß auf der Straße stand und den Verkehr regelte, dass der sehr schnell zwangsuntergebracht wird, denn der ist ja schon mal auffällig in Erscheinung getreten. Das heißt, die Gefahr einer Zwangsunterbringung würde meiner Meinung nach dadurch potenziell ansteigen." Karl-Heinz Möhrmann, Landesverband der Angehörigen Psychisch Kranker

Ministerin übt sich in Schadensbegrenzung

Insgesamt vier Ministerien haben am derzeitigen Gesetzesentwurf mitgearbeitet. Bayerns neue Sozialministerin Kerstin Schreyer versucht jetzt Schadensbegrenzung. Sie geht aber auch davon aus, dass sie ihre Ministerkollegen von Änderungen überzeugen kann.

"Ich habe den großen Luxus, dass in diesem Kabinett, mit Winfried Bausback als Justizminister und mit Innenminister Joachim Herrmann, zwei sitzen, die das Herz am rechten Fleck haben. Und neben aller justiz- oder innenpolitischen Kompetenz weiß ich, dass die mir soweit helfen werden, dass wir gute Lösungen für dieses Gesetz entwickeln." Kerstin Schreyer (CSU), bayerische Sozialministerin

Denn die Zeit drängt: Bayern ist eines der letzten Bundesländer mit einem alten Unterbringungsrecht von 1992. Außerdem muss den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention nachgekommen werden. Noch in dieser Legislaturperiode soll das Gesetz verabschiedet werden.