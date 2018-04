Verdacht auf Steuerhinterziehung Ex-Finanzminister Fahrenschon muss vor Gericht

Das Amtsgericht München hat einen zweitägigen Strafprozess angesetzt. Das Urteil ist für den 3. Mai terminiert. Ursprünglich hatte die Münchner Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl beantragt, den Fahrenschon jedoch nicht akzeptierte. Deswegen werden die Vorwürfe nun nach dem üblichen strafrechtlichen Prozedere in einem öffentlichen Gerichtsverfahren geklärt.

Unklare Nebeneinkünfte

Als Sparkassenpräsident bezog der frühere bayerische Finanzminister neben einem sechsstelligen Jahresgehalt noch Aufwandsentschädigungen für mehrere Aufsichtsratsposten, die das Amt mit sich brachte. Fahrenschon war also einerseits als Angestellter an der Spitze des Sparkassenverbands DSGV tätig - und zusätzlich als freiberuflicher Berater in den Aufsichtsräten.

Solche Nebeneinkünfte stehen nicht auf der Lohnsteuerkarte und müssen vom Empfänger möglichst schnell dem Finanzamt angegeben werden, vor allem wenn sie umsatzsteuerpflichtig sind. Das ist bei einer steuerpflichtigen Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied der Fall.

Fahrenschon hält Vorwürfe für überzogen

Statt fristgerechte Angaben zu machen hat Fahrenschon dem Finanzamt seine Nebentätigkeiten offenbar mehrere Jahre verschwiegen. Die Staatsanwaltschaft sieht darin eine strafbare Steuerhinterziehung. Fahrenschon hält diesen Vorwurf für überzogen und glaubt, ihn vor Gericht auch entkräften zu können. Auch als Sparkassenpräsident wollte Fahrenschon zunächst nicht zurücktreten, sondern den Ausgang des Strafprozesses abwarten.

Mitte November wurde der Druck dann doch zu groß, Fahrenschon stellte sein Amt zur Verfügung.