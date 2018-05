Nach Evakuierung Entschärfung der Fliegerbombe in Straubing hat begonnen

Die Evakuierungsmaßnahmen wegen des Fundes einer Fliegerbombe in der Straubinger Innenstadt sind abgeschlossen. Die Entschärfung hat begonnen.

Für die Entschärfung mussten zuvor etwa 2.500 Menschen rund um den Fundort der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Sicherheit gebracht werden. Das das Polizeipräsidium Niederbayern teilte via Twitter mit, dass die Entschärfung in Kürze beginnen werde.

Rund 300 Evakuierte in umliegenden Schulen

302 Evakuierte hielten sich zur Stunde in drei umliegenden Schulen auf und werden dort betreut, heißt es in einer anderen Twitter-Mitteilung der Polizei. Wegen der Entschärfung hatten unter anderem das Krankenhaus Barmherzige Brüder und eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung evakuiert werden müssen.

Häftlinge der JVA in andere Trakte verlegt

Auch Teile der Straubinger Justizvollzugsanstalt mussten geräumt werden. Die Häftlinge konnten aber in andere Trakte verlegt werden und mussten die JVA nicht verlassen.