Bald neues Abkommen EU und Mexiko einig in Sachen Freihandel

Der Durchbruch wurde mit ein paar Monaten Verspätung verkündet: Ursprünglich hatten die Expertenteams beider Seiten ihre Gespräche schon Ende vergangenen Jahres abschließen wollen. Doch das wird in der Presseerklärung, die Handelskommissarin Cecilia Malmström und der mexikanische Wirtschaftsminister Villareal noch am Abend eilig in Brüssel verschicken ließen, gnädig verschwiegen.

Stattdessen hieß es stolz: In "Rekordzeit" von weniger als zwei Jahren hätten die EU und Mexiko einen Deal zustande gebracht, der "für die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts" gerüstet sei.

Neuer Vertrag nach 17 Jahren

Im Kern geht es (nach den Worten Malmströms) um die Aktualisierung eines Handelsabkommens, das die EU und Mexiko vor über 17 Jahren geschlossen haben. Es soll nun ausgeweitet und modernisiert werden. Dank des runderneuerten Abkommens können nach Angaben der EU-Kommission demnächst praktisch alle Waren zollfrei zwischen der EU und Mexiko gehandelt werden, auch landwirtschaftliche Güter.

Konkret hofft Agrarkommissar Phil Hogan darauf, dass Europas Landwirte bald u.a. mehr Käse, Milchpulver, Schweinefleisch und Schokolade nach Mittelamerika exportieren können. Das Abkommen öffne beiden Seiten Möglichkeiten, "sich dynamischer anzunähern und zu wirtschaften", so der Ire.

Einfachere Zollverfahren

Wie es in der Erklärung weiter heißt, würden einfachere Verfahren bei der Zollabfertigung europäischen Unternehmen zugute kommen, etwa der Pharmaindustrie und dem Maschinenbau. Außerdem sichern sich beide Seiten zu, ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen und Korruption im privaten und öffentlichen Sektor zu bekämpfen.

Dabei geht es nicht um Peanuts: Das Handelsvolumen zwischen Mexiko und der EU hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt und betrug zuletzt rund 50 Milliarden Euro. Bis 2015 flossen rund 130 Milliarden Euro an Investitionen. Für Mexiko ist die EU drittgrößter Handelspartner nach den USA und China. Für die EU liegt das lateinamerikanische Land immerhin auf Platz 15.

Beinahe noch wichtiger als die Einigung in Grundsatzfragen scheint den Beteiligten jedoch der symbolträchtige Zeitpunkt des Deals und die Signalwirkung, die damit verbunden ist: In wenigen Tagen, am 1. Mai, läuft eine wichtige Frist im schwelenden Handelskonflikt zwischen Brüssel und Washington ab. Danach könnte US-Präsident Trump seine Drohung wahr machen und Sonderzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumimporte verhängen. Die EU sähe sich dann zu Gegenmaßnahmen gezwungen.

"Dies ist ein Zeichen, dass wir nicht nur ökonomische Möglichkeiten schaffen. Wir senden auch eine Botschaft an die Welt, dass Mexiko und die EU offen sind für Geschäfte, dass wir an offenen, fairen und nachhaltigen Handel glauben und Win-Win-Abkommen schließen können." Cecilia Malmström, EU-Handelskommisarin

Wenn nicht die USA, dann andere Partner

Angesichts der protektionistischen Töne aus dem Weißen Haus drückt die EU beim Thema Freihandel spürbar aufs Tempo: Erst vergangenen Mittwoch hatte die zuständige Kommissarin Malmström den Abschluss der Arbeiten am Freihandelsabkommen JEFTA mit Japan verkündet. Auch mit Singapur wurde man handelseinig. Zur jüngsten Einigung sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, damit setze sich Mexiko neben Kanada, Japan und Singapur auf die immer längere Liste von Partnern, die mit der EU zusammenarbeiten wollten, um „offenen, fairen und regelbasierten Handel zu verteidigen“.

Trotz des gestrigen Durchbruchs bleibt bis zur Unterzeichnung des Abkommens mit Mexiko aber noch einiges an Feinarbeit zu tun. Die Rede ist von „rechtlichen und technischen“ Fragen, die es zu klären gelte. Details wurden nicht genannt. Nur so viel: Die Unterhändler würden jetzt weiter an den verbleibenden Problemen arbeiten und den gesamten juristischen Text in die Endfassung bringen. Nach den Plänen der Kommission soll das bis Ende des Jahres geschehen. Bis dahin will man möglichst auch die Verhandlungen mit den vier Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay unter Dach und Fach bringen.