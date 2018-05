Neuregelung ab 25. Mai EU-Datenschutzgrundverordnung - die Sorgen der Unternehmer

Am Freitag tritt die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Dann kann es enorm teuer für alle werden, die sich nicht an die Vorgaben für die Speicherung und den Schutz von Daten halten. Ziel des Ganzen: Kunden und Nutzern mehr Möglichkeiten zu bieten, gegen Missbrauch vorzugehen.

Von: Marcus Overmann