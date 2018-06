Treffen in Taufkirchen Erster Branchentag Erneuerbare Energie Bayern

In Taufkirchen bei München findet heute der erste bayerische Branchentag aller Erneuerbaren Energien statt. Zum ersten Mal haben sich die Ökostromer zusammengerauft und machen gemeinsam eine große Veranstaltung. Sie wollen so darauf hinweisen, dass der Ausbau der Erneuerbaren in Bayern stockt.

In Taufkirchen bei München findet heute der erste bayerische Branchentag aller Erneuerbaren Energien statt. Es sind derzeit 45 Prozent – möglich wär aber 100 Prozent Ökostromversorgung in Bayern.

Das soll die zentrale Aussage der Veranstaltung sein, so Raimund Kamm, bayerischer Landesvorsitzender des Bundesverbandes Windenergie. Ziemlich ausgeschöpft sei das Potential von Wasserkraft und Biogas, so Kamm. Aber: "Wenn wir nach vorne schauen, dann gibt es zwei Arbeitspferde für die Energiewende, weil sie viel Potential haben und preiswert sind. Das sind Photovoltaik und Windkraft. Beides kann in Bayern noch um ein Vielfaches verbessert werden. Mit Photovoltaik und Windkraft können wir für 5 bis 6 Cent die Kilowattstunde Strom herstellen", so Kamm.

Potential von Geothermie unklar

Noch nicht klar sei, wie viel die Geothermie in Bayern zur Stromerzeugung beitragen könne – die hat vor allem bei der Wärmeerzeugung viel Potential.

Auf dem ersten gemeinsamen Branchentag soll aber nicht nur über den reinen Ausbau der Erneuerbaren geredet werden, sondern auch über eine bessere Zusammenarbeit. Denn nur wenn die wetterabhängigen durch immer verfügbare Anlagen ergänzt würden, sei das Ziel von 100 Prozent Ökostrom in Bayern zu erreichen.