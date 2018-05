Diskussion um Ankerzentren Erstaufnahmeeinrichtung Donauwörth: vom Brennpunkt zum Vorzeigeprojekt?

Noch im März herrscht gereizte Stimmung in Donauwörth. Die Polizei nimmt 30 randalierende Asylbewerber in der Erstaufnahmeeinrichtung fest. Die Situation hat sich deutlich gebessert. Was kann die Politik daraus für die geplanten Ankerzentren im Bund lernen? Exklusive Einblicke in eine Erstaufnahmeeinrichtung.

Von: Gloria Stenzel