Zahlen schnellen in die Höhe Eltern leben in Deutschland - Kindergeld fließt ins Ausland

EU-Ausländer, die in Deutschland leben, haben Anspruch auf Kindergeld, auch wenn der Nachwuchs in der Heimat lebt. Seit der EU-Freizügigkeit für osteuropäische Staaten schnellen die Zahlen in die Höhe. Manche Kommunen klagen über Missbrauch.

Wer als EU-Ausländer in Deutschland seinen Wohnsitz hat, der hat auch Anspruch auf Kindergeld - selbst wenn der Nachwuchs in der Heimat lebt. Beispielsweise in Rumänien oder Bulgarien. Dort ist das Lohnniveau weitaus niedriger. Und so rechnet Sven Schulze, für die CDU im Europaparlament, im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk vor: "Wer in Deutschland arbeitet und dessen drei Kinder in Rumänien leben, der kriegt genauso viel Kindergeld wie jemand, der in Rumänien 40 Stunden in der Woche arbeitet."

Zahl der Kindergeldbezieher gestiegen - so will es das Gesetz

Seit dem Jahr 2014 gilt die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch für diese Staaten und seitdem schnellen die Zahlen in die Höhe. 2012 zahlte Deutschland für weniger als 100 Kinder in Bulgarien und Rumänien Kindergeld. Im Jahr 2015 waren es mehr als 11.000. Im Juni dieses Jahres mehr als 25.000. Den Kindern steht diese Leistung zu. So will es das Gesetz. Aber viele Politiker wollen das nicht mehr. Mehrere Oberbürgermeister schlagen Alarm.

Städtetag: Regelung fördert Missbrauch

Diese Regelung fördere vor allem Missbrauch der Sozialleistungen, sagt Helmut Dedy, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags im ZDF. "Wenn Sie in Duisburg leben, stellen Sie einen Kindergeldantrag, bringen fünf Geburtsurkunden für Kinder, die in Rumänien leben. Und dann haben Sie einen Kindergeldanspruch. Das ist relativ einfach." So einfach ist es aber nicht, wie Helmut Dedy behauptet. Denn die Urkunde müsste gut gefälscht sein und offensichtlich prüfen die Ämter zu wenig nach, wo und ob denn nun die Kinder leben, für die Kindergeld beantragt wird. Nicht nur Dedy muss zugeben: das wisse er nicht, in wie vielen Fällen es Missbrauch gibt.

BMF: Keine Kenntnis über Betrugsfälle

Das Bundesfinanzministerium räumt ebenfalls ein: "Konkrete Zahlen zu möglichen Betrugsfällen haben wir nicht." Dem Städtetag geht es nämlich auch um ganz was anderes: Die Höhe des Kindergelds für EU-Ausländer soll sinken. Damit wäre der Anreiz, nur deswegen nach Deutschland zu kommen, weg. Denn sobald die Eltern nicht mehr arbeiten, aber dafür Anspruch auf andere Sozialleistungen wie Hartz IV haben, muss die Kommune finanziell einspringen. Die Kosten für das Kindergeld dagegen trägt überwiegend der Bund.

Bund will europäische Lösung

Schon einmal hat die Bundesregierung dazu einen Vorstoß in Brüssel gewagt und ist damit krachend gescheitert. Nur Irland, Österreich, Dänemark und die Niederlande stehen auf der Seite der Bundesregierung. Mit diesen Mitstreitern wagt nun Hubertus Heil als zuständiger Sozialminister einen neuen Vorstoß. Sein Haus teilte am Donnerstag vage mit: "Die Bundesregierung setzt sich für eine europäische Lösung ein, die die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den Mitgliedstaaten bei der Zahlung von Familienleistungen berücksichtigt." Bei der ganzen Diskussion besteht die Gefahr, Ressentiments zu schüren. Der Oberbürgermeister von Duisburg, Sören Link, vermischte Sinti und Roma, Schlepperbanden und Armutsflüchtlinge in ein Statement. Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung sprach davon, Menschen aus Osteuropa kämen ausschließlich hierher, um Sozialleistungen abzuschöpfen.

CDU-Europapolitiker: Brauchen die Fachkräfte

Dabei werde aber laut CDU-Europapolitiker Sven Schulze eines vergessen: "Man muss auch ehrlich sein: Wir brauchen diese Arbeitnehmer in vielen Bereichen. Wir sind froh, wenn wir Facharbeiter aus Rumänien und Bulgarien haben." Und so schließt sich der Kreis. Wer keine Arbeit hat, aber Sozialleistungen bezieht, dem wird das Kindergeld angerechnet, sprich: abgezogen.