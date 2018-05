Trauer "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" - Schlagerstar Jürgen Marcus ist tot

Schlagerstar Jürgen Marcus ist tot. Er wurde nur 69 Jahre alt. "Schweren Herzens gebe ich bekannt, dass Jürgen Marcus den Kampf gegen die chronische Lungenkrankheit COPD verloren hat", so sein Manager und langjähriger Lebensgefährte Nikolaus Fischer. Er sei in der gemeinsamen Wohnung gestorben. "Es war sein ausdrücklicher Wunsch, in aller Stille beigesetzt zu werden", erklärte Fischer. Der gebürtige Nordrhein-Westfale Marcus hätte am 6. Juni seinen 70. Geburtstag gefeiert.

Markus' feierte seine größten Erfolge in den 1970er Jahren

Jürgen Beumer, wie der Sänger mit bürgerlichen Namen hieß, feierte vor allem in den 1970er Jahren seine größten Erfolge. Zu seinen bekanntesten Titeln zählen "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben", "Ein Festival der Liebe" und "Ein Lied zieht hinaus in die Welt". Produziert wurden viele seiner Hits von Jack White. "Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass es ein Erfolg wird - der Text war extrem gut", sagte Marcus später über seinen berühmtesten Song "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben".

Jürgen Marcus sang Schlager und Chansons

Jürgen Marcus bei der Hitparade

Markus machte zuerst eine Ausbildung zum Betriebsschlosser. Danach trat er als Sänger in verschiedenen Amateur-Bands in seiner Heimatstadt Herne auf. Das Sprungbrett auf die große Bühne war die Hauptrolle des "Claude" im Hippie-Kultmusical "Hair", die der Sänger mit der blonden Mähne Ende 60er Jahre bekommen hatte. 1976 ging er beim Eurovision Song Contest für Luxemburg an den Start. Mit dem französischen Song "Chansons pour ceux qui s'aiment" holte er Rang 14. Marcus trat in zahlreichen Fernseh-Sendungen auf und war viele Male Gast in der ZDF-Hitparade. Später sang er auch Chansons und Coverversionen. Sein letztes Album veröffentlichte der Sänger im Jahr 2004 - er konnte mit seinen Liedern aber nicht mehr an alte Erfolge anschließen.

Der Sänger litt an einer Lungenerkrankung

Jürgen Marcus litt an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung und lebte in den vergangenen Jahren zurückgezogen. COPD (Chronic obstructive pulmonary disease, chronisch obstruktive Lungenerkrankung) zählt zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Unter ihr leiden in Deutschland schätzungsweise drei bis fünf Millionen Menschen.