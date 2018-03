Kirchen im 21. Jahrhundert Eine Holzkirche für Holzkirchen

Eine Vielzahl von Kirchen wurde in den letzten Jahren geschlossen, verkauft oder umgewidmet. Doch es entstehen auch neue Gotteshäuser, wie in Holzkirchen: Ein moderner Bau ganz aus Holz.

Ohne Zwiebelturm und Kirchenschiff, die 6444 Katholiken in Holzkirchen müssen sich erst noch an ihre neue Holzkirche St. Joseph gewöhnen. Von außen ein grauer, kegelförmiger Bau, der Grundriss eine Ellipse mit einer weißen Altarinsel in der Mitte, nach oben hin offen zum Himmel. So entsteht der Eindruck, ein Lichtkegel scheine auf die Gemeinde herunter.

"Das Schwierigste ist, dass ein Raum ensteht, in dem es möglich ist, Transzendenz zu empfinden: das Besondere, das den Menschen übersteigt", so Eberhard Wimmer, Architekt des Kirchenkomplexes, für den die Erzdiözese München und Freising knapp elf Millionen Euro ausgegeben hat. Kirchenbau nennt Wimmer die Königsdisziplin. St. Joseph ist sein zweites Werk. In Herzogenaurach hat er bereits eine evangelische Kirche gebaut. Viel Erfahrung im Kirchenbau kann man als Architekt hierzulande aber nicht sammeln. Die Gemeinden schrumpfen und die letzte neue Kirche im Erzbistum entstand vor 10 Jahren.

Wozu braucht es neue Gotteshäuser wie in Holzkirchen?

Nur ein Bruchteil der Kirchenmitglieder besucht den Gottesdienst. Warum werden also neue Kirchen gebaut? Weil es einen Erneuerungsprozess nicht nur in der Theologie und Liturgie immer geben muss, sondern auch im Kirchenbau, meint Norbert Jocher von der Hauptabteilung Kunst im Erzbistum München und Freising: "Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht langsam in ein Sakralmuseum zurückentwickeln."

Auch katholische Kirchen brauchen heute offenbar kein Gold mehr oder viele Heiligenstatuen. In Holzkirchen reicht ein schlichter, heller Raum um den Glauben zu leben. Für 400 Kirchenbesucher ist hier in den Bänken Platz. In der Kapelle, die mit der Kirche durch ein Foyer verbunden ist, kann man die Bänke und den Altar herausnehmen. Je nach Event lässt sich der Raum umgestalten fürs Taizé-Gebet oder für den Kindergottesdienst. Die neue Holzkirche weckt die Hoffnung, dass die Gemeinde wieder auflebt.