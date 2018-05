Bundespolizei bestätigt Vorfall Ein Toter und zwei Verletzte bei Messerangriff in Flensburg

Bei einem Messerangriff in einem Intercity-Zug in Flensburg ist ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, davon einer schwer, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Flensburg.

Von: Agnes Popp