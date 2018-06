Watzmann und Oberjoch Ein Toter und zwei Verletzte bei Bergunfällen in Bayern

Bei einer Klettertour am Oberjoch ist ein Mann ums Leben gekommen. Ein 47-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen überlebte am Watzmann einen Sturz aus rund 100 Metern.

Ein 32-jähriger Mann aus Baden-Württemberg war mit seinem Bruder am Samstag beim Klettern am Salewa-Klettersteig am Oberjoch im Ostallgäu. Dort stolperte er im Abschnitt III des Klettersteigs und stürzte rund 70 Meter über steiles Felsgelände ab. Dabei zog sich der 32-Jährige tödliche Kopfverletzungen zu, so die Polizei.

Ermittlungen dauern an

Der Tote wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen. Die Ermittlungen zu dem Unglück dauern noch an. Wie es zu dem tödlichen Sturz kommen konnte, ist noch offen.

Begleiter versucht zu helfen

Ebenfalls am Samstag war ein 47-jähriger Bergsteiger aus Nordrhein-Westfalen beim Abstieg von der Watzmann-Südspitze rund 100 Meter über schroffes Gelände abgestürzt. Der Mann überschlug sich zwar mehrmals, überlebe den Sturz aber. Ein Begleiter hatte noch versucht, ihn aufzufangen und war selbst rund 30 Meter mit abgestürzt. Er blieb aber weitestgehend unverletzt.

Schwierige Rettung

Der Notarzthubschrauber aus Zell am See setzte die Einsatzkräfte aus Ramsau und einen Notarzt wegen einer dicken Wolkendecke in einer Höhe von rund 2.300 Meter ab. Weitere 150 Höhenmeter mussten die Retter mit ihrem Gepäck zu Fuß aufsteigen, um zu den Patienten zu kommen. Der schwerverletzte 47-jährige Bergsteiger wurde notärztlich versorgt und ins Klinikum Traunstein geflogen.