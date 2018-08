Unfall Ein Toter nach Explosion von Tanklaster bei Bologna

Ein Toter, mehr als 60 Verletzte, mehrere Explosionen und eine teilweise eingestürzte Autobahnbrücke – das ist die vorläufige Bilanz des verheerenden Unfalls auf einer Autobahn am Stadtrand von Bologna.

Die Behörden hatten zwischenzeitlich von zwei Todesopfern gesprochen, haben sich aber mittlerweile korrigiert: Es stehe fest, dass ein Mensch gestorben ist, die Suche nach Opfern gehe aber weiter, so die Polizei. Bei dem Toten handelt es sich nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa um den Fahrer eines Tankwagens – er hat den Unfall, der zu den Explosionen führte, mit aller Wahrscheinlichkeit verursacht.

Kamera filmt Unfall

Auf einem Video, das die Polizei veröffentlicht hat, sieht man, wie der Tankwagen an einem Stauende auf einen Lastwagen auffährt und in Flammen aufgeht. Der Brand auf der Autobahn griff dann auf weitere Autos und zwei Autohäuser in der Nähe über, weitere Explosionen folgten einige Minuten später und die Autobahnbrücke stürzte teilweise ein.

Die Zeit bis zu den Explosionen war für viele Menschen in der Nähe ausreichend, um sich in Sicherheit zu bringen – sonst wäre die Zahl der Opfer wohl noch deutlich höher gewesen.