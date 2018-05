Hartz 4 Ein sozialer Arbeitsmarkt soll Langzeitarbeitslosen Jobs vermitteln

Die Bundesregierung will in den kommenden Jahren die Vollbeschäftigung erreichen – ein ambitioniertes Ziel. Damit auch Langzeitarbeitslose Beschäftigung finden, will Arbeitsminister Heil (SPD) einen "Sozialen Arbeitsmarkt" schaffen. Chef der Bundesagentur für Arbeit Detlef Scheele stimmt dem zu.

Von: Henrike Busch