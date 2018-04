Kruzifixe in der Geschäftsordnung Ein Kreuz für jede staatliche Behörde in Bayern

Ab dem 1. Juni dieses Jahres soll in jeder staatlichen Behörde ein Kreuz hängen - allerdings nicht in Amts- und Klassenzimmern, sondern im Eingangsbereich. Eine entsprechende Änderung der allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats beschloss der bayerische Ministerrat am Dienstag.

Von: Regina Kirschner