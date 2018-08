Glück gehabt Ehepaar badet im Rhein und löst Großeinsatz aus

Ein Ehepaar hat mit einem Badeausflug in den Rhein einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Paar ließ sich treiben - Zeugin verlor sie aus den Augen

Beide wollten am Dienstag am Kauber Werth, einer kleinen Insel im Rhein, mit Schwimmnudeln baden gehen. Eine Frau, die beide vom Ufer her sah, konnte sie nach kurzer Zeit nicht mehr entdecken und alarmierte die Rettungskräfte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Polizeibeamte, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Hubschrauber von Polizei und ADAC waren daraufhin im Einsatz, um nach dem Mann und der Frau zu suchen. Das ältere Paar ließ sich jedoch mit der Strömung treiben und stieg bei der Stadt Kaub unbeschadet aus dem Rhein.

Baden verboten - Ehepaar hatte Glück

"Wahrscheinlich wollte sich das Ehepaar nur erfrischen", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Er warnte davor, im Rhein baden zu gehen. "Generell ist es lebensbedrohlich, im Rhein zu schwimmen." Das Ehepaar habe Glück gehabt, weil die Strömung dort nicht sehr groß sei. An der Stelle ist Schwimmen nach Angaben der Polizei St. Goarshausen nicht verboten.

Mehrere Todesfälle beim Baden im Rhein

In den vergangenen Tagen hat es immer wieder Todesfälle beim Baden im Rhein gegeben. Zuletzt waren am Wochenende zwei 9 und 13 Jahre alte Mädchen tot aus dem Rhein geborgen worden.