DZ Bank 2017 ertragsstärkste Bank DZ-Chef Kirsch präsentiert Rekordserie

Deutsche und Commerzbank finden immer wieder Gründe, warum es bei ihnen nicht so gut läuft. Ihre wechselnden Vorstandschefs berichten von Rückschlägen, die zu Verlusten führen. Dass dies kein Schicksal ist, zeigt die DZ Bank. Das Zentralinstitut der Volks- und Raiffeisenbanken war 2017 erneut die ertragsstärkste Bank. Ihr Chef Wolfgang Kirsch nimmt heute Abschied von den Aktionären.

Gut durch die Finanzkrise geführt

Die DZ Bank ist der Hidden Champion der deutschen Finanzbranche. Ihr Star, den ebenfalls kaum einer kennt, ist Wolfang Kirsch. 12 Jahre lang führte er das Spitzeninstitut der Volks- und Raiffeisenbanken mit viel Umsicht durch Finanz- und Staatsschuldenkrise. Nur einmal brauchte die DZ Bank eine Bürgschaft des genossenschaftlichen Bankenverbunds und einmal eine Kapitalerhöhung.

Kirsch empfiehlt Nachfolger keine hohen Boni zu zahlen

Die letzten drei Jahre seiner Amtszeit leitete Kirsch mit Milliardengewinnen die ertragsstärkste Bank in Deutschland, als ob das eine Selbstverständlichkeit wäre. Obwohl ihre Bilanzsumme nur halb so groß ist wie die der Deutschen Bank, spielt die DZ Bank in einer anderen Liga. Sie gilt als eine der stabilsten und profitabelsten Banken in ganz Europa. Von Ratingagenturen bekommt sie Bestnoten. Ähnlich wie Commerzbank und einige Landesbanken hatte auch die DZ Bank mit maroden Schiffskrediten zu kämpfen, doch sie hat das alles unbeschadet überstanden. Einen Tipp hat Kirsch für seine Nachfolger: sie sollten ihren Bankern keine zu hohen Boni zahlen, vor allem dann nicht, wenn die Leistung insgesamt nicht stimmt.