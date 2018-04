Neues Antennenfernsehen DVB-T2 jetzt auch in Augsburg und weiteren Regionen

Die Umstellung des Empfangsstandards für Fernsehgeräte geht in die nächste Runde. In den Regionen Augsburg, Ingolstadt und weiteren Teilen Bayerns wird auf den neuen Standard DVB-T2 HD umgestellt. Jedoch nicht überall zur gleichen Zeit.

Die Umstellung beginnt zuerst am 23. April in Traunstein, wird am 25. April im Raum Augsburg, Pfaffenhofen und Gelbelsee fortgeführt und endet am 26. April im Berchtesgadener Land. Betroffen sind alle, die ihr Fernsehprogramm über eine Antenne empfangen.

Neues Empfangsgerät nötig

Neuere Fernsehgeräte unterstützen meistens von Haus aus DVB-T 2. Ist dies nicht der Fall braucht man ein neues Empfangsgerät, eine sogenannte Set Top Box. Diese sind schon ab 30€ erhältlich. Ist dort das grüne DVB-T2 HD Logo drauf, bekommt man damit sowohl die Programme der öffentlich-rechtlichen als auch der privaten Sender in bester HD Qualität. Nach der Umstellung auf DVB-T2 muss man nur noch einen Suchlauf am neuen Empfangsgerät durchführen.

Öffentlich-Rechtliche Programme ohne Aufpreis

Sechzehn öffentlich-rechtliche Programme kann man nach der Umstellung in HD-Qualität empfangen. Dafür werden keine Zusatzgebühren verlangt. Wer jedoch auch die privaten Sender danach in HD empfangen will, muss ein Abo beim Anbieter Freenet abschließen. Dieses kostet dann 69€ im Jahr.

Wer ein DVB-T2 HD Empfangsgerät (Set Top Box oder im Fernseher integriert) hat, dass man auch ans Internet anschließen kann, hat die Möglichkeit, neben dem regulären Programm zum Beispiel auch die umfangreichen Mediatheken von ARD/ZDF zu empfangen.

Bin ich betroffen?

Wer sich nicht sicher ist ob er von der Umstellung betroffen ist erhält sämtliche Informationen auf der S. 199 im ARD Videotext. Noch mehr Information zum Ausbau von DVB-T 2 HD erhält man auf https://www.br.de/unternehmen/inhalt/technik/index.html

Die Umstellung auf den bereits in vielen europäischen Ländern eingesetzten DVB-T2 Standard ist notwendig, da die Bundesregierung entschieden hat, da 700 MHz-Frequenzband, das bislang von DVB-T genutzt wird, zugunsten des Mobilfunks zu räumen.

Suchlauf am 24.04. auch in München starten

Auch Zuschauer in München und Südbayern, die bereits DVB-T2 HD empfangen, sollten am 24. April ab 6 Uhr einen Suchlauf machen: Denn das BR-Bouquet wechselt an den Sendern München und Wendelstein auf den neuen Kanal 30 (546 MHz).